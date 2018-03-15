Скандал: «У Тернопільській міській раді може бути 45 депутатів» – стверджує юрист КВУ

Міські депутати у залі засідань зберуться о 9 годині у п’ятницю, 16 березня. Причому, швидше за все, фракція ВО «Свобода» того дня уже працюватиме в оновленому складі.

Земельних питань на сесії знову буде чимало

Наразі відомо, що розглянути депутати планують чимало важливих господарських питань. Наприклад: «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Тернополя на 2017 рік», «Про виконання бюджету за 2017 рік», «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва».

Окрім того, політики мають намір обговорити результати реалізації проектів Громадського бюджету у 2017 році, внести зміни до Статутів комунальних підприємств, а також ухвалити рішення про надання в безоплатне користування майна комунальної власності. Будуть у порядку денному і освітянські, і земельні питання. Причому останні, як завжди, займатимуть левову частку часу на засіданні.

Втім, це – далеко не найцікавіше у планах на сесію. Адже питання №1 – «Про інформацію Тернопільської міської виборчої комісії». Ігор Костюк, Василь Фостик і Андрій Стукало, за законом, мали упродовж 20-ти днів повідомити у міську ТВК про своє бажання стати депутатами замість Івана Сороколіта, Романа Навроцького і Ігоря Турського. Оскільки засідання Тернопільської міської ТВК, коли трьох нових свободівців визнали претендентами на мандати, відбулося ще 6 лютого, то наданий законом термін давно сплив

Усе можна було припинити ще на рівні ТВК

Отже, голова міської ТВК Віктор Дрозда прийде того дня до зали, аби виконати важливу місію – оголосити про присутність на сесії трійці нових обранців від ВО «Свобода». Це може призвести до неочікуваного повороту, вважає юрист Тернопільського представництва Комітету виборців України (КВУ) Тетяна Семусь.

– Оскільки тривають судові процеси про визнання рішень ТВК щодо відкликання Івана Сороколіта, Романа Навроцького і Ігоря Турського, то через введення нових депутатів на їхнє місце може виникнути юридична колізія. Наприклад, якщо суд винесе рішення на користь вказаних трьох депутатів і відновить їхній статус, то усі рішення міської ради, ухвалені за участі Ігоря Костюка, Василя Фостика і Андрія Стукала можна буде оскаржити у суді і визнати неправочинними

Окрім того, нагадує юрист, процедура виведення зі складу ради депутатів, які прийшли туди, за партійним списком, коли «посунули» попередніх представників політсили, – в українському законодавстві не передбачена.

– У такому випадку ми можемо незабаром мати у Тернопільській міській раді 45 депутатів, – припускає Тетяна Семусь. – Тобто одне рішення тягне за собою інше і це врешті заводить нас усіх у глухий кут. Насправді члени ТВК при розгляді так званої «народної ініціативи» про відкликання депутатів, мали б відразу послатися на неможливість перевірки поданих списків виборців органом державного реєстру. Адже це – бар’єр, який нині перейти неможливо. Тобто те, що ми маємо у Тернополі, можна було припинити ще на рівні ТВК, і дилема не виникла б…

До речі, судові засідання у справах екс-свободівців призначили на кінець березня. Судитися і все-таки добиватися анулювання мандатів трьох представників своєї партії планують і в осередку ВО «Батьківщина». Отже, ставити крапку у цій справі ще рано…

Терен