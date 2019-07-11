Стрімке зростання демонструє рейтинг “Громадянської позиції”

До виборів залишилося 10 днів, а політичній силі “Громадянська позиція” поки що не вистачає менше, ніж один відсоток, аби пройти у новий парламент. Це результати дослідження компанії Research & Branding Group, проведеного з 29 червня до 7 липня.

Іде шалена маніпуляція рейтингами! Знаю, що у нас на сьогодні 3,5-4,5%. Знаю, що оліхархи не хочуть бачити Анатолія Гриценка і його команду у Верховній Раді, бо не зручна ця команда для них, – зазначив кандидат у парламентарі від “Громадянської позиції” Петро Ландяк. — Добре видно, на результати яких соціологічних служб посилається канал “1+1” чи команда Порошенка, або в яких “показниках рейтингів” вони зацікавлені. Ми все це розуміємо. Все ж таки, ми близькі до проходження у Верховну Раду і знаємо, що доля Верховної Ради знаходиться у руках людей!