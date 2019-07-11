Громадські організації Тернопільщини об’єдналися на підтримку ініціативи #STOP_реванш (фото)

Громадські організації Тернопільської області підтримали ініціативу щодо протидії проросійським силам та приєдналися до челенджу #STOP_реванш. На підтримку цього вони підписали спільну заяву.

«Ми, представники громадських організацій Тернопільщини, глибоко стурбовані загрозою відновлення в Україні панівного становища політичних сил та окремих політиків режиму Януковича та Партії регіонів, які ведуть неприховану прокремлівську пропаганду, – йдеться у тексті звернення. – З дня у день українці стають свідками того, як нове керівництво держави своїми незрозумілими заявами провокує політичне та соціальне протистояння і дестабілізує в країні. Все це може призвести до втрати міжнародної підтримки, ізоляції України та повернення її в орбіту Москви».

«Тому ми, – продовжують активісти, – розділяючи та підтримуючи курс України на вступ до ЄС та НАТО як гарантію продовження демократичного поступу та утвердження сталого миру, підтримуємо челендж «STOP_реванш», який ініціювала партія «Європейська Солідарність».

Громадські об’єднання Тернопільщини переконані, що тільки тверда патріотична позиція та єдність забезпечить Україні захист від московських прихвоснів.

«Закликаємо всі суспільно-політичні сили та громадські організації приєднатися до цієї ініціативи, об’єднатися, щоб разом відстоювати проукраїнську позицію та системно боротися з російським впливом в Україні. Кожен, хто з меркантильних міркувань, власної слабкості чи зневіри в українському народові буде добровільним спільником проросійських сил, має бути відкинутий суспільством. Якщо теперішня влада цього не розуміє – нам потрібно їй про це нагадати, бо те, що нині відбувається ставить під загрозу існування нашої державності.

Не даймо проросійським фанатикам та колишнім «регіоналам», які зараз користуються нагодою знову потрапити до влади, відібрати усе те, чого ми заслуговуємо, та чого прагнули й добивалися протягом багатьох років. За що проливали кров та терпіли тортури у тюрмах. Не дозвольмо реваншистам знівелювати українські цінності та зазіхати на фундамент нашої державності!», – закликають активісти.