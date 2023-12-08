Суд задоволив позов прокуратури про скасування рішення ТМР щодо ділянки землі по вул. Урожайна у прибережній смузі Тернопільського ставу

Західним апеляційним господарським судом задоволено апеляційну скаргу керівника Тернопільської обласної прокуратури щодо відмови в задоволенні позову до Тернопільської міської ради, ОК «Вінд» про визнання незаконним та скасування рішення ТМР, визнання недійсним договору оренди землі, скасування речового права та повернення земельної ділянки площею 0, 4060 га вартістю понад 3 млн 600 тис грн.

Нагадаємо, сесія органу місцевого самоврядування у лютому 2018 року розглянувши звернення обслуговуючого кооперативу «Вінд», надало йому в оренду на 25 років земельну ділянку за адресою: вул. Урожайна, 15, площею 0, 4060 га. Встановлено, що на вказаній земельній ділянці в межах прибережної захисної смуги Тернопільського ставу розташоване майно, за документами цю забудову оформили як звичайні місця для паркування човнів, тобто елінги, яке не відноситься до об’єктів, що можуть на ній знаходитися та експлуатуватися, які не належали ОК «Вінд», фактично є самочинно збудованими, з порушенням закону щодо встановлення цільового призначення земельної ділянки. Мова йде про приватні будинки, збудовані в парку Загребелля у захисній прибережній смузі ставу, зареєстровані як «елінги».

Відтак скасовано рішення суду першої інстанції та прийнято нове рішення- про задоволення позовних вимог прокуратури в повному обсязі.

Рішення суду вступило в законну силу.

Тема забудови набережної Тернопільського ставу не нова. Раз по разу висвітлювалася в місцевих ЗМІ. Зокрема, про неї писав Назарій Наджога на сайті Політерно.



У березні 2006-го року останні дні на посаді міського голови допрацьовував Богдан Левків. На одній з останніх сесій за його головування, 03.03.2006р., підприємець Тетяна Баб’яр отримує в оренду земельну ділянку, загальною площею 0,406 га, під реконструкцію власних приміщень в станцію для човнів. Термін оренди – 5 років.



Із загальної площі лише 5 соток було під будівлею, чого не скажеш зараз. Територію розбудували на 5 трьоповерхових корпусів, дуже схожих на звичайні панські маєтки-котеджі.



По завершенні договору оренди, у червні 2011-го Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Тернопільській області зареєстровано Декларацію про готовність всього комплексу «лодочних станцій» до експлуатації за № ТП 14211002266.



А далі почалася процедура зміни власника за допомогою Тернопільського міськрайонного суду. І, по суті, за мовчазної згоди Тернопільської міської ради при першій каденції міського голови Сергія Надала.

А далі почалася процедура зміни власника за допомогою Тернопільського міськрайонного суду. І, по суті, за мовчазної згоди Тернопільської міської ради при першій каденції міського голови Сергія Надала.



З матеріалів судового рішення від 03.12.2012, Справа №1915/16147/2012.:

Позивачі Борис М. Д., Джуравський С. С., Міхеєв О. А., Демкура Т. В., Баб’яр П. П. звернулися до суду про визнання права власності посилаючись на те, що їм на підставі договорів дарування належать приміщення лодочної станції, які знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Урожайна, 15.

Подарунки цим особам у вигляді 5 котеджів з площею понад 300 кв. м. зробила пані Тетяна Баб’яр. Будівництвом елінгів займалася компанія ТОВ «Добробуд». Серед засновників «Добробуду» значиться один із «обдарованих» Микола Борис.

Суд відбувся заочно, жодна зі сторін не була присутня. Ні позивачі, ні відповідачі – Тернопільська міська рада і ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» – на суд не з’явилися. Апеляції не було, попри, як правило, постійне відстоювання комунального майна підопічними Сергія Віталійовича.



Час іде. Будова триває.



У серпні 2013-го таких об’єктів-елінгів стає дев’ять. Про це свідчать проекти рішень сесій Тернопільської міської ради за той рік. Зокрема, виділити земельні ділянки на п’ять років під обслуговування «лодочних станцій» по вул. Урожайній,15, просили:

1. Русіна Алла Василівна,

2. Міхєєв Олександр Анатолійович,

3. Кікінеджі Маріус Васильович,

4. Ігнатьєв Петро Павлович,

5. Джуравський Степан Степанович,

6. Демкура Марія Миколаївна,

7. Демкура Тарас Володимирович,

8. Борис Алла Володимирівна,

9. Баб’яр Павло Петрович,



Однак, тоді щось їм не пішло. Індивідуальних рішень сесій вони не отримали. На публічній кадастровій карті досі земельна ділянка по вул. Урожайній, 15, показана одним масивом, площею 0,405га.

Варто звернути увагу, що серед засновників ТОВ «Добробуд», окрім Миколи Бориса, є також співзвучні прізвища з тими, які просили землю на березі озера. Це:

1. Кікінеджі Василь Олександрович

2. Ігнатьєв Петро Павлович

3. Русин Володимир Володимирович.



Зрештою, прізвище Демкура теж досить відоме прізвище в Тернополі. Тарас Демкура – власник торгового центру «Атріум».



Степан Джуравський – художник з Тернополя, якому вручав почесну грамоту Верховної Ради України тодішній нардеп Роман Заставний. Про це навіть висвітлювалося на сайті партії «Народний Фронт», за списками якої був обраний колишній міський голова Тернополя.



Він теж фігурує нині серед тих осіб, які мають відношення до забудови і огорож над берегом тернопільської «перлини».



Художник та міські голови Тернополя



За даними аналітичної бази «Юконтрол», до статутного капіталу ТОВ «Тернопільський став» входить корпус №3 будинку по вул. Урожайна, 15.



Засновниками ТОВ «Тернопільський став» є дружина та сестра екс-нардепа – Марія та Оксана Заставні.



І тут алаверди: якраз за корпусом №3 у вище згаданому рішенні Тернопільського міськрайонного суду від 03.12.2012 р. було визнано право власності Степана Джуравського. Виходить, недаремно Роман Заставний вручив художнику парламентську відзнаку.



Однак, попри почесні відзнаки, забудовникам берега ніяк не вдавалося оформити земельні ділянки аж до лютого 2018-го року.



У 2012-му восьмеро власників «елінгів» об’єднуються в обслуговуючий кооператив «Вінд». З числа тих, які в 2013-му просили в міської ради землю під «стоянку човнів», в об’єднання не ввійшла тільки Марія Демкура. Як-не-як її інтереси міг представляти родич.

Тож 02.02.2018 року сесія Тернопільської міської ради, розглянувши звернення обслуговуючого кооперативу «Вінд», припиняє право користування ФОП Тетяні Баб’яр на земельну ділянку за адресою вул. Урожайна, 15, площею 0,406 га і надає її в оренду кооперативу аж на 25 років для обслуговування будівель та споруд лодочної станції.



Але цієї землі кооперативу «Вінд» виявилося замало. Вони випросили додатково 0,09га для проїзду на територію на правах земельного сервітуту.



За таке рішення свої «за» віддали 27 депутатів, в тому числі Сергій Надал.

Таким чином, в користуванні компанії тернопільських багатіїв опинилося майже пів гектара набережної тернопільського ставу в межах ландшафтного парку «Загребелля».

Разом з тим, є невідповідність рішенню сесії ТМР з даними Публічної кадастрової карти. Згідно сесійного рішення, цільове призначення земельної ділянки – обслуговування елінгів. На карті – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Риторично: магазини чи як?