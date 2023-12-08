Через Тернопіль курсуватиме найшвидший український потяг

З 10 грудня Укрзалізниця запустить потяг №747/748 між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем.



Поїзд максимально зручно підлаштовано під ранковий виїзд до столиці та вечірнє повернення. Про це розповіли в пресслужбі Укрзалізниці.



Новий інтерсіті №747 відправлятиметься щоденно з Києва о 16:30, Козятин-1 18:27 — 18:29, Калинівка-1 19:00 — 19:02, Вінниця 19:19 — 19:22, Хмельницький 21:15 — 21:18, прибуття до Тернополя о 23:02.



У зворотному напрямку поїзд №748 відправлятиметься з Тернополя вранці о 06:32, Хмельницький 08:07 — 08:10, Вінниця 09:57 — 10:00, Калинівка-1 10:20 — 10:21, Козятин-1 10:53 — 10:54, прибуття до Києва о 12:45.



Маршрут буде обслуговуватись найшвидшим українським поїздом — «Тарпан».

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