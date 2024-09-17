Друзі, знайомі, побратими загиблого Юрія Назаренка вимагають «Квартал 95» перепросити у родини військового, а також негайно видалити це неподобство з усіх платформ, пише 20 хвилин.

Моє серце обірвалося….

На гумористичну програму відреагувала дружина загиблого захисника Наталя. Вона опублікувала допис-звернення до «Квартал 95» на власній сторінці в інстаграм.

«Коли побачила ці танцюльки, моє серце обірвалося. Нахлинуло почуття люті та нерозуміння того, як можна використовувати відео без дозволу, а особливо, якщо цих двох людей вже немає серед живих. Замазали обличчя, які «молодці». Але, чи є повага у «Квартал 95» до зниклих та загиблих військовослужбовців. Чи «Квартал 95» вважає, що я, Остап і родина Сашка (інший учасник відео — примітка автора) теж будемо посміхатися, радіти та підтанцьовувати? Огидно, що з болю інших людей роблять шоу. Зовсім не той контекст», — прокоментувала вона.

Не менш обурений використанням відео побратим, який виклав публічний пост у соцмережах. Зі слів чоловіка, ті, хто танцюють на могилах захисників та ті, хто з цього насміхається — істоти, які не думають про почуття рідних воїнів.

«Доки буде ржатись на могилі, доти звичайні добрі, світлі люди лягатимуть у сиру землю, аби стримати пекло. І жереб впаде на кожного, і кожен відчує жар холодного заліза. Ну, а далі пекло, там вже без нас», – написав військовий.

Висміюють перемовини з росією

Відео із загиблим захисником Юрієм Назаренком використали під час виконання приспіву у програмі «Від них летить путін, від нас HIMARS! Наш план перемовин». Відео виклали на ютуб-сторінці студії «Квартал 95». Зазначимо, що воно і досі є у вільному доступі для перегляду.

Чоловіки повторюють рухи, які виконував військовий на відео, та співають: «Ось такий простий формат: автомат – наш дипломат. Бо не розуміють слів інших кляті москалі». Головні герої гумористичної сцени: шоумен Євген Кошовий, український комік Юрій Ткач та актор Олександр Пікалов. Згодом до них приєднуються ще чотири виконавці.

Додамо, що відео із загиблим тернопільським захисником – не єдине, яке використали під час висміювань. На другому приспіві гумористи показали ще два уривки із захисниками у формі та засобах захисту.

Обожнював музику, дружину та малого сина

Юрій Назаренко – уродженець Тернополя, проте проживав у Кривому Розі. До лав Збройних Сил України приєднався у жовтні 2022 року. За словами друзів, цікавився музикою, співав, займався радіопродюсуванням та дуже любив Україну. Він був учасником волонтерської команди та одним із творців еvent-кафе «Осередок».

Загинув чоловік між Соледаром та Бахмутом у січні 2023 року. Йому мало б виповнитися 30 років. У захисника залишилася дружина Наталя та маленький син Остап.

«Минув рік. Ми всі сподівалися на диво. Дива не трапилося. За свідченнями побратимів сьомого січня 2023 року російський снайпер влучив Юрі у скроню. Колись в цей день ми святкували Різдво. Більше ніколи. Я надсильно пишаюсь Юрою. Я надсильно розумію його прагнення йти і захищати свою землю, свій дім, свою родину. Це найбільш принципова, найбільш шляхетна людина, яку я коли-небудь знала. Він багато чому мене навчив, бо мав непересічну мудрість і розум, які дуже гармонійно поєднувались. Його боротьба з усім російським почалася ще задовго до повномасштабного вторгнення.І поки я живу, поки живе його син — Юра теж живий. В наших серцях. Ми його любимо, бережемо про нього спогади, тішимося тими спогадами», – пише у соціальних мережах дружина.

Журналісти «20 хвилин» знайшли особисту сторінку загиблого захисника в Інстаграм. Юрій був позитивною людиною. Попри перебування на фронті, він встигав знімати відео та розповідати про своє життя у польових умовах. Як вдалося з’ясувати, відео, яке використала студія «Квартал 95», Юрій Назаренко записав разом зі своїм побратимом та опублікував у мережі 14 грудня 2022 року.

«Нашому підрозділу дуже бракує автівки. Розцілуємо за будь-який донат. Лінк на банку – в біо», – підписав пан Юрій.

І попри те, що останній допис на сторінці захисника був опублікований досить давно, ніхто з гумористів чомусь цього не зауважив…

«Квартал 95» відповів на критику

Журналісти «20 хвилин» звернулися до студії «Квартал 95» за коментарем. У відповідь на письмове звернення пресслужба повідомила, що всі учасники команди шанують пам’ять про захисників і не мали на меті – образити військових чи їх рідних.

«Ми використали відео танцю військовослужбовців у своєму номері, щоб підкреслити їхній героїзм та сміливість, що навіть на фронті вони не втрачають оптимізму. Ще з 2014 року ми постійно підтримуємо наших військових та допомагаємо їм – їздимо з виступами в прифронтові міста, щоб підтримати їхній морально-психологічний стан, а також постійно купуємо та передаємо на фронт автівки, дрони, квадроцикли, РЕБи, човни та усе те, що зараз найбільше необхідно на фронті. Ми з величезною вдячністю ставимося до наших військових. Рідним захисника ми написали особисто», — відповіли нашому медіа.

Тож, чому не звернулися до рідних захисника за дозволом, щоб використати відео у своїй програмі?

«Відповідно до статті 22 Закону України «Про авторське право та суміжні права», при створенні аудіовізуального твору з використанням відео, на якому танцюють військовослужбовці, ТОВ «Квартал 95» не потрібно було отримувати жодних дозволів у авторів відео або їхніх родичів. Вони використали відеоролики з мережі Інтернет, куди їх самостійно виклали його власники (військовослужбовці) з метою публічного показу без обмеження кола користувачів, які можуть його переглядати. Тож використання таких відеороликів іншими людьми є правомірним, адже особа сама відкрила перегляд для публіки, чим дала свою згоду на поширення», — повідомили у пресслужбі.

Чому ж команда студії не перевіряє інформацію про воїнів — журналістам «20 хвилин» так і не відповіли.

Як стало відомо редакції о 18.20, студія «Квартал 95» дійсно зв’язалася з дружиною загиблого Юрія Назаренка. Вони перепросили, а також пообіцяли змінити програму і прибрати відео захисника із заблюреним обличчям.