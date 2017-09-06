І в Києві, і в Тернополі: авто-активісти влаштують акцію під облрадою (фото)

Урядовий квартал в Києві сьогодні паралізований. Верховну Раду оточили автомобілісти з усієї України, які вимагають доступного розмитнення придбаних за кордом автомобілів. Сотні тернополян та жителів області також беруть участь в акції протесту.

Та, щоб достукатись до влади, акції організовуються не лише в Києві, але й по регіонах.

– Наша влада вирішила не виходити на роботу сьогодні. Крім вона того декларує, що нас, таких в загальному по Україні 50 тис. але в дійсності, в державі, 3 млн. таких автомобілів їздить. Тому ми хочемо показати, що проблема значно ширша, ніж її уявляє влада. Крім наших активістів долучатися до акцій на місцях планують також і таксисти . Вони теж підтримують ініціативу щодо доступного розмитнення для українців,- каже керівниками ВГО « Авто Євро Сила» у Тернополі Віктор Лехманом.

Акцію в Тернополі планують розпочати сьогодні, 6 вересня, об 12:00, неподалік Тернопільської обласної ради.

– В Києві ми стоятимемо до кінця, поки не буде досягнута конкретна мета. Та наші активісти є й на місцях, в регіонах, і також хочуть долучити до акції. Депутати, чомусь, думають, що в Київ з’їхали усі, хто є в Україні. Та це не так. І завдяки локальним акціями вони побачать, що проблема значно ширша, ніж здається, і потребує негайного вирішення,- підсумував Віктор Лехманом.

Нагадаємо, що ряд законопроектів, які могли б певною мірою вирішити питання податків на імпорт авто, зареєстровані у ВР, але поки не виносились на голосування.