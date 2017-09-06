Господарювали: господиня на городі, а злодій – у її хаті

Поки мешканка Чортківщини поралася на городі, злодії винесли з хати всі її заощадження.

Мешканка Шманьківчиків, не зачинивши домівку, подалася наводити лад на городі. Коли повернулася ввечері додому, то побачила, що хтось добряче «погосподарював» у її помешканні: зі сховку зникли ювелірні прикраси і 6500 доларів.

Потерпіла звернулася до правоохоронців. Ті відкрили кримінальне провадження і взялися шукати зловмисників. Наразі ж закликають краян бути обачними, надійно замикати двері, навіть пораючись по господарству. Адже невідомо, хто проникне на територію будинку і з якими намірами.