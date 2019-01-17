Ігор Турський: «Ми «проїли» бюджет Тернополя у 2018 році і, видається, що «проїмо» в 2019 також»

Яким буде бюджет 2019 року для Тернополя? На що міська влада витрачатиме податки містян? Про це та не тільки в ефірі радіо «Рокс» у програмі «Позиція» розповів Ігор Турський – двічі депутат міськради, голова первинного осередку партії «Сила людей» у Тернополі. Політик добре орієнтується у бюджетному процесі, позаяк свого часу очолював бюджетну комісію. Тому може експертно оцінити, що принесе тернополянам бюджет-2019. Отож…

Рік лише розпочався. Звісно ж, цікаво, що нас чекає у 2019. Багато в чому це залежить від бюджету Тернополя. Нагадаю, що в грудні, міськрада прийняла бюджет міста. Напередодні вперше провели публічні громадські слухання, в яких могли взяти участь громадські активісти. Ви стежили за цим процесом?

Звісно, що стежив. Спілкувався з активістами. Та, знаєте, назвати це громадськими слуханнями дуже важко. Коли за два дні дають фінансовий документ, яким керуватиметься місто впродовж року, і його проаналізувати за цей час, поставити питання, то, я перепрошую, це фарс, а не слухання. Такий документ треба аналізувати мінімум два тижні. Пригадую, коли я був головою бюджетної комісії, ми розглядали бюджет по чотири години щодня впродовж 30 днів. То що можна вивчити за два дні? Я знаю, що багато фахівців відмовилися від аналізу бюджету, бо не хотіли непрофесійно підходити до цього питання через брак часу. Щодо бюджету в цілому, то я маю багато запитань. Ми «проїли» бюджет 2018 року і видається, що проїмо 2019 також. Не побачив в документі нічого такого, щоб вселило надію, що місто буде розвиватися. Перепрошую, але бруківка – це не розвиток. Так, для житлово-комунального господарства, можливо. Та я не побачив спортивної арени, про яку так кричали. Кажуть, що уряд забрав гроші…Гаразд. Чому в Хмельницькому їх не забрали? Чому там міський голова хизується, що будуватиме і знайшов кошти в бюджеті, щоб спів фінансувати арену. Зараз шукаємо винного? Винна влада. Про що ще говорити? Далі. Немає стратегічного бачення розвитку міста. Одна з ключових проблем в Тернополі зараз – це водовідведення. У нас його немає. Послуговуємося уламками австрійської системи, щось від радянського союзу залишилося, але такої глобальної системи нема. З розвитком території місто забудувалося, асфальтувалося і воді «тікати» нікуди. Тому після кожної зливи ми підкочуємо штани і йдемо через «річки» на дорогах. Чомусь, у бюджеті на 2019 рік я навіть не побачив коштів на розробку проектно-кошторисної документації. Так, йдеться про понад 200 мільйонів гривень. Так, це треба планувати на п’ять років. І, звісно, людям цієї роботи не буде видно так, як бруківки під ногами. Та це необхідно для нормальної життєдіяльності міста. Та, чомусь, про це мовчать. Так, на цьому не вийде попіаритися. Наступне питання. Я не розумію, чим керується міська рада, коли бере величезні кредити. В цьому бюджеті закладено півмільярда гривень кредитних коштів на термомодернізацію комунальних установ. Дуже гарно звучить, по-європейськи. Та при цьому ніхто не показав цифри, коли цей кредит окупиться. Я перепрошую, але півмільярда – це п’ята частина бюджету міста. Хто буде їх віддавати? Тернополяни? Чомусь, про це на слуханнях не говорили, не виносили окремо на обговорення. Хоча кредит може стати великою проблемою. Надто велика сума. Коли ми почнемо економити в школах, садочках, – невідомо. Можливо, за рік «ковтнемо» півмільярда і отримаємо економію, та чомусь ці цифри змовчують і не хизуються ними.

Далі – транспорт. Ми знаємо, що в цьому році з ним були проблеми. І не політика, а тернополяни втомилися мовчати, виходили на площу, говорили про це. В цьому році, якщо не помиляються, закладено понад 60 мільйонів на відшкодування перевізникам: частина – на електротранспорт, частина – авто. Ми отримали в грудні новий тариф. Кажуть, що економічно обґрунтований. Разом з тим дискутують про підвищення знову. Я не розумію політики влади щодо тарифів на пасажирські перевезення взагалі. Чи нема стратегії, чи це відбувається в ручному керуванні. Картка тернополянина, яку рік впроваджують, на когось діє, на когось ні. Як на мене це питання вирішується по-іншому. Можливо, є якісь залежності. Та прозорості тут немає. Тому передбачаю, що в 2019 році ми знову стикнемося з проблемою підняття тарифів.

Але і сума там шалена, погодьтеся. Понад 2,5 мільярди гривень – це бюджет міста на 2019 рік. Такими коштами не оперували попередні міські голови .

. Я з Вами згідний. Після реформи децентралізації кошти пішли на місця і це хороша тенденція. Місто отримало значно більше можливостей, аніж до цього. Я пам’ятаю, в 2011 році ми ледь до одного мільярда дотягували. Сьогодні, разом із запозиченнями, є близько трьох мільярдів. Місто мало б розвиватися. Та, чомусь, ці кошти «проїдають». Де розвиток охорони здоров’я, освіти, культури…

А титульні списки ремонтів теж не обговорювалися з громадою?

З титульними списками є дуже цікава ситуація. Традиційно виконавчий комітет подає бюджет на розгляд депутатів. Ми робили спробу закріпити титульні списки (і одного року нам це вдалося), щоб їх розглядали разом з бюджетом. Бо, вибачте, але коли титульні списки підкилимно ділять кілька осіб, то щось тут не так. Чому не тернополяни мають визначати, що потрібно латати в першу чергу? Натомість зараз в бюджеті кошти закладають, а на що конкретно – потім розбираються. Громаду тут усунули. Титульні списки затвердять на виконкомі і навіть депутатів до них не допустять. Гаразд, можливо, окремих все ж запитають (сміється,- авт.)

Щодо Громадського бюджету.

Мабуть, в наступному році Громадський бюджет взагалі виродиться. Той, що провели минулоріч, це швидше комунальний бюджет, а не громади. «Загнали» всі школи, лікарні, комунальні установи в цей бюджет. Де там громадський сектор? Зрозуміло, що адмінресурсом можна голосувати… Та громадський бюджет запускали не для цього. Хоча номінаційний комітет зараз створює міський голова, який змінив правила. Раніше комітет формували з активістів, депутатів та чиновників. Тепер активістів відкинули. Щодо реалізації. В 2017 році переміг проект по зведенню пам’ятника вчителю. Скандально чи ні, але виграли. І де той пам’ятник? В 2019 році його фінансувати будемо? Хоча він мав би з’явитися в минулому році. Знаєте, що чую я від активістів? Вони відмовляються брати участь в громадському бюджеті, бо не розуміють правил, які міняють в ручному режимі.