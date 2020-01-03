Іван Сороколіт про те, на що заслуговують тернополяни у 2020 році

Рік, що минає, був ризиковий. Відчуття небезпеки було присутнє як в окремих громадян, військових, інтелігенції, політиків, так і в країни вцілому.

Хвилювались усі. Вибори президента та парламенту виступили каталізатором значних внутрішніх конфліктів у суспільстві. Сварились усі з усіма. Навіть друзі й члени родин між собою.

Подекуди доходило до істерії, яка не вщухає по-сьогодні. Та у цьому слід бачити і позитив. Це логічні симптоми зростання все ще молодої української демократії та формування політичної нації. Як і кожна дитина, ми маємо пройти етап набивання гуль, хвороб та здобуття досвіду в користуванні складними, але важливими інструментами демократії.

І, не дивлячись на масштабні зусилля росії, несприятливу економічну ситуацію й складні внутрішні політичні процеси, Україна вистояла і продовжує свій європейський шлях!

У 2020-му році бажаю українцям загалом і тернополянам зокрема миру, мудрості та справедливості. Наступного року нас очікують найважливіші вибори – місцеві. Після проведеної в країні серйозної децентралізації влади порядок та комфорт наших домівок, сіл й міст у найбільшій мірі формують не президент, уряд чи парламент, а наші місцеві депутати та міські чи сільські голови.

То ж бажаю нам вдалих кандидатів і вдалого відповідального вибору. Від якості місцевої влади залежить наше повсякденне життя не на один, а п’ять наступних років.

Тернополяни заслуговують на чесну ефективну владу. Політична команда «Сила Людей», до якої я маю честь належати, робитиме все можливе щоб це побажання втілилось в життя.

Громадсько-політичний діяч, підприємець, член партії «Сила Людей» Іван Сороколіт