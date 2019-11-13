Настенная вешалка – удобство вашей прихожей

Не все прихожие могут похвастаться просторными размерами, большинства из них достаточно узкие или имеют нестандартную форму, в которой не поместится даже небольшой шкаф. В данном случае всегда есть альтернатива – настенная вешалка. Это компактный вид мебели, который при небольших размерах имеет большую вместительность. Универсальность позволяет ей расположиться в любой прихожей или коридоре. Если дополнить настенную вешалку тумбой для обуви или банкеткой с мягким сидением получится комфортное место даже в небольшом помещении. Вешалки для одежды настенные отличаются по форме, материалам и стилю. Купить такую вешалку можно в интернет-магазине Стол и Стул, на странице товара представлен широкий ассортимент данной мебели.

Виды

В первую очередь настенные вешалки различают по конструкции, так они бывают: вертикальные, горизонтальные, дизайнерские, с дополнением.

Вертикальные модели-наиболее распространенный вариант вешалки и представляет собой конструкцию сплошного типа или в виде планок с закреплёнными на ней крючками. В зависимости от размера варьируются и количество крючков, которые размещаются как на разных уровнях, так и вдоль одной линии. Наибольшей популярностью пользуются сплошные модели, выполненные из дерева или оббиты кожей.

Горизонтальные вешалки представляют собой узкую панель с крючками, она может быть изготовлена из дерева, метала или пластика. Такие вешалки самые компактные и могут размещаться в самых узких комнатах.

Дизайнерские имеют нестандартную форму и по большей части выполняют декоративную функцию. Например, вешалка в виде дерева с крючками позволяет и развесить верхнюю одежду, и смотрится оригинально и дополняет дизайнерский интерьер. Особенно стильно смотрятся такие модели в детских комнатах, ведь можно приобрести изделие в виде животного или растения.

Вешалки с дополнением могут укомплектовываться полкой для головных уборов или дополнятся зеркалом. В основном встречаются вешалки с вертикальной полкой для головных уборов: шапки, перчатки, шарфы и панамы.

По форме все настенные изделия бывают: прямоугольные, квадратные, овальные и нестандартной формы. Производители могут дополнительно укомплектовывать их специальными крючками для аксессуаров, зонтов и сумок.

Материалы

Для изготовления настенных вешалок производители в качестве материалов используют – дерево, ДСП, метал, пластик. Деревянные модели самые экологичные, они прочны, надёжны и красиво смотрятся в любом интерьере, где преобладает дерево. В изготовлении чаще всего используют массив дуба, бука, сосны и ольхи. Они качественно шлифуются и покрываются безопасным лаком. Крючки всегда изготовлены из металла, так как они должны выдерживать вес одежды. Деревянные вешалки стоят дорого, поэтому хорошей альтернативой выступает ламинированная ДСП. Она и недорого стоит и легка в обработке и имеет широкую цветовую гамму, за счет чего мебель легко подобрать по цвету в помещение. Под металлической вешалкой подразумеваются кованые изделия, выполненные в различных стилях. Вешалка из такого материала станет настоящей изюминкой в любом интерьере. Также красиво будет смотреться горизонтальная вешалка с обивкой из кожи или кожзама. Вешалки из пластика считаются самыми недорогими, они легкими, отличаются широкой цветовой гаммой и простотой в уходе.

Высота

Многие задаются вопросом как правильно повесить настенную вешалку, в первую очередь необходимо учитывать рост человека, который будет ею пользоваться, предполагаемая максимальная точка 180 см. Для взрослых и детей лучше выбрать изделие с разным уровнем крючков, чтобы и маленькие могли свободно развесить верхнюю одежду. Так диапазон высоты может варьироваться от 120 до 170 см.

Выбор модели, её размеры и высота напрямую зависит от того, где будет она располагаться, от размера комнаты и числа проживающих.

Если вы выбираете настенную вешалку в маленькую прихожую лучше отдать предпочтение изделием с дополнением, это может быть зеркало, полка и пуф. Для больших помещений можно выбрать любую по размерам и комплектации модель. Главное подобрать её по стилю, тогда она гармонично впишется в общую стилистику помещения.