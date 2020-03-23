У Тернополі на мікрорайоні «Сонячний» спалахнув новий земельний скандал.

Під вікнами мешканців будинків №37 та №39 на вулиці 15 Квітня розпочались підготовчі роботи з будівництва торгового центру «АТБ».



На прохання місцевих мешканців ми вивчили дане питання й публікуємо його хронологію:



Крок І.

20 квітня 2018 року міський голова Сергій Надал та 27 депутатів приймають рішення дозволити розробку проектів землеустрою на вулиці 15 Квітня для БЕЗКОШТОВНОГО відведення земельних ділянок, площею біля 0,09 га кожна, для будівництво приватних будинків наступним громадянам:

– Бобрик Ольга Ярославівна

– Предко Володимир Іванович

– Матлах Світлана Іванівна

– Коляденко Олександр Олегович

– Скрип’юк Оксана Юріївна

– Брилінський Олег Юрійович

– Каспрук Віктор Володимирович

– Олексієнко Валерій Миколайович

– Данилюк Олег Євстахійович

– Романовський Сергій Петрович

Посилання на рішення та поіменне голосування – https:// ternopilcity.gov.ua/sesiya/ rishennya-sesii/19981.html



ВАЖЛИВО:

Згідно Генерального плану та Плану зонування міста, цільове призначення даної території є Ж-4 (багатоквартирна житлова забудова) та Р-3с (під-зона зелених насаджень спеціального призначення), але аж ніяк не Ж-1 (садибна житлова забудова).



Крок ІІ.

6 червня 2019 року міський голова та 31 депутат приймають рішення затвердити проекти землеустрою на вулиці 15 Квітня, чим завершують БЕЗКОШТОВНУ передачу земельних ділянок для будівництва приватних будинків наступним громадянам:

– Бобрик Ольга Ярославівна

– Предко Володимир Іванович

– Матлах Світлана Іванівна

– Коляденко Олександр Олегович

– Скрип’юк Оксана Юріївна

З цього моменту майже пів гектара вкрай дорогої землі переходять безкоштовно у приватну власність.

Посилання на рішення та поіменне голосування – https:// ternopilcity.gov.ua/sesiya/ rishennya-sesii/30142.html



Крок ІІІ.

П’ять з вище згаданих і вже приватних земельних ділянок з цільовим призначенням для будівництва приватного будинку об’єднуються в одну, площею 0,4396 га, та оформляються за громадянином Киданюк Андрій Володимирович.

Людина з таким ж прізвищем, ім’ям та по-батькові працює доцентом в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на Історичному факультеті, який очолює діючий депутат Тернопільської міської ради й голова депутатської фракції партії «Європейська солідарність» Володимир Місько.

Посилання на сайт учбового закладу – http://tnpu.edu.ua/ faculty/history/ kidanyuk-andr-y-volodimirov ich.php



Крок ІV.

25 жовтня 2019 року міський голова та 25 депутатів своїм рішенням змінюють цільове призначення вище згаданої об’єднаної земельної ділянки, яка вже належить Киданюку А.В., з «для приватного будинку» на «для будівництва і обслуговування будівель торгівлі».

Посилання на рішення та поіменне голосування – https:// ternopilcity.gov.ua/sesiya/ rishennya-sesii/33937.html



Крок V.

Ділянка, ринковою вартістю близько 15 млн. грн. продається торговій мережі «АТБ», яка цими днями розпочинає будівництво торгового центру.



У РЕЗУЛЬТАТІ ЦІЄЇ ОБОРУДКИ:

Громада Тернополя втратила 15 мільйонів гривень, яких могло б вистачити на ремонт вулиць, утеплення будинків чи купівлю 30-ти високоякісних апаратів штучної вентиляції легень, які так актуальні сьогодні. А перед вікнами мешканців двох великих будинків замість зеленої захисної зони від об’їзної дороги виросте черговий торговий центр.



Звертаємось до правоохоронних органів перевірити викладені факти відчуження цінної землі через підставних осіб з порушення законодавства, пов’язаного з невідповідністю цільового призначення земельних ділянок, у результаті якого бюджету міста завдані збитки у великих обсягах.

Поліція Тернопільської області, Олександр Богомол

Прокуратура Тернопільської області, Петр Бойко

УСБУ в Тернопільській області



Додаткова інформація:

Впритул будинку на вул.15 Квітня, 39 у зеленій зоні віддано у приватну власність під приватну житлову забудову ще 3 ділянки з кадастровими номерами: 6110100000:05:001:0056, 6110100000:05:001:0057, 6110100000:05:001:0058, де, ймовірно, згодом буде завершена аналогічна земельна оборудка.

Сила Людей Тернополя