Інформація та графік спеціальних перевезень у Тернополі з 23 березня

Робота громадського транспорту у Тернополі буде призупинена з 23 березня. Натомість курсуватимуть спецрейси з 6:30 до 9:30 та з 16:30 до 20:30.

Спецрейси перевозитимуть виключно працівників медичних установ, аварійних та комунальних служб, правоохоронців та інших служб, які повинні забезпечувати життя міста в умовах карантину.

Зокрема: працівників підприємств, установ та організацій, які в умовах надзвичайної ситуації забезпечують життєдіяльність міста Тернополя, в тому числі працівників закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств, а також працівників підприємств і організацій, які забезпечують виробництво продуктів харчування, аптечних закладів, Тернопільської дирекції АТ „Укрпошта”, працівників аварійних служб виключно при наявності посвідчень та в захисних масках.

Отож, з 23 березня спецрейсами будуть курсувати наступний громадський транспорт:

По тролейбусних маршрутах:

№ маршруту Кількість одиниць Середній інтервал, хв 2 3 20 5 4 18 7 4 27 8 (Газопровід – ринок) 1 38 9 2 36 10 3 16 11 6 13-14

Та по автобусних маршрутах: