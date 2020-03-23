09:32 | 23.03.2020
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Інформація та графік спеціальних перевезень у Тернополі з 23 березня

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Робота громадського транспорту у Тернополі буде призупинена з 23 березня. Натомість курсуватимуть спецрейси з 6:30 до 9:30 та з 16:30 до 20:30.

Спецрейси перевозитимуть виключно працівників медичних установ, аварійних та комунальних служб, правоохоронців та інших служб, які повинні забезпечувати життя міста в умовах карантину.

Зокрема: працівників  підприємств, установ та організацій, які в умовах надзвичайної ситуації забезпечують життєдіяльність міста Тернополя, в тому числі працівників закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств, а також працівників підприємств і організацій, які забезпечують виробництво продуктів харчування, аптечних закладів, Тернопільської дирекції  АТ „Укрпошта”, працівників аварійних служб виключно при наявності посвідчень та в захисних масках.

Отож, з 23 березня спецрейсами будуть курсувати наступний громадський транспорт:

По тролейбусних маршрутах:

№ маршрутуКількість одиницьСередній інтервал, хв
2320
5418
7427
8  (Газопровід – ринок)138
9236
10316
11613-14

 

Та по автобусних маршрутах:

№ маршрутуКількість одиницьСередній інтервал, хв
416
5А (1 та 2 випуски)226-34
6 (по 6А без Котляревського)152
8 (6:30… з Білої)178
23 (6:30… з Пронятина)160
25(6:30, 7:00… з Золотогірської)230
35420
 

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