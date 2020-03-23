Інформація та графік спеціальних перевезень у Тернополі з 23 березня
Робота громадського транспорту у Тернополі буде призупинена з 23 березня. Натомість курсуватимуть спецрейси з 6:30 до 9:30 та з 16:30 до 20:30.
Спецрейси перевозитимуть виключно працівників медичних установ, аварійних та комунальних служб, правоохоронців та інших служб, які повинні забезпечувати життя міста в умовах карантину.
Зокрема: працівників підприємств, установ та організацій, які в умовах надзвичайної ситуації забезпечують життєдіяльність міста Тернополя, в тому числі працівників закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств, а також працівників підприємств і організацій, які забезпечують виробництво продуктів харчування, аптечних закладів, Тернопільської дирекції АТ „Укрпошта”, працівників аварійних служб виключно при наявності посвідчень та в захисних масках.
Отож, з 23 березня спецрейсами будуть курсувати наступний громадський транспорт:
По тролейбусних маршрутах:
|№ маршруту
|Кількість одиниць
|Середній інтервал, хв
|2
|3
|20
|5
|4
|18
|7
|4
|27
|8 (Газопровід – ринок)
|1
|38
|9
|2
|36
|10
|3
|16
|11
|6
|13-14
Та по автобусних маршрутах:
|№ маршруту
|Кількість одиниць
|Середній інтервал, хв
|1А
|4
|16
|5А (1 та 2 випуски)
|2
|26-34
|6 (по 6А без Котляревського)
|1
|52
|8 (6:30… з Білої)
|1
|78
|23 (6:30… з Пронятина)
|1
|60
|25(6:30, 7:00… з Золотогірської)
|2
|30
|35
|4
|20