Кожен новий день жорсткого карантину, який триває вже півтора місяці, ставить на межу виживання велику частину малого й середнього бізнесу та найманих працівників.

Запроваджуючи жорсткі умови карантину в Європейському союзі та США, держава взяла на себе зобов’язання виплачувати зупиненому бізнесу й тимчасово безробітним фінансову допомогу, еквівалентну десяткам тисяч гривень.

Натомість українцям допомога пропонується лише у формі часткових пільг в оподаткуванні. Забезпеченням виживання сімей малих підприємців та їх працівників ніхто не займається. Дозволити собі жити без доходів понад місяць може далеко не кожен. Тернопільська міська рада повинна напрацювати правила, які дозволять працювати тим суб’єктам господарювання, які можуть забезпечити обслуговування клієнтів з фізичною дистанцією один від одного та якісною санітарною обробкою приміщень, товарів та ін. Якщо каву чи продукти можна безпечно купувати в супермаркетах та на заправних станціях, то чому не можна цього робити в безпечних павільйонах чи в торгових кіосках на безпечній відстані від клієнтів? Чому доставляти піцу додому можна, а придбати булку чи бургер «із собою» не можна? Заправити автомобіль можна, а відремонтувати чи придбати запасні частини ні? Відвідати пошту можна, а книгарню чи комп’ютерний магазин ні? ВИМАГАЄМО від Тернопільська міська рада та міського голови Сергій Надал:

1. Рівності у можливості здійснення підприємницької діяльності усім ФОПам та підприємствам.

2. Безпечних, справедливих та раціональних правил карантину. Сила Людей Тернополя