Уряд дозволяє, а Сергій Надал заборонив? Офіційний коментар МакДональдз в Україні

«27 квітня міська влада Тернополя оголосила про припинення роботи МакДрайв у місті. На жаль, у цей важкий час одномоментне закриття ресторану завдало нам ще більші збитки через колосальні списання свіжих інгредієнтів та призвело до того, що 60 працівників ресторану пішли у простій, який повністю оплачує МакДональдз.

Рішення Уряду забороняє закладам приймати відвідувачів та дозволяє працювати тим з них, які дотримуються санітарних і протиепідемічних норм, забезпечують співробітників засобами захисту та надають адресну доставку замовлень. МакДональдз закрив для відвідування зали всіх 92 ресторанів у країні. Працюють лише лінії МакДрайву та доставка, де ми організували безконтактну видачу замовлень через кур’єра або в транспортні засоби. Це дозволяє нам дотримуватися вимог до роботи в карантин і при цьому не паралізувати повністю бізнес та давати змогу заробляти частині працівників. У той же час наша компанія щодня оплачує співробітникам за простій понад 2 млн гривень і, таким чином, утримує більше 5 тисяч родин.

Із початком карантину ми посилили і без того суворі стандарти гігієни та безпеки відповідно до визначених Урядом вимог, що дозволяє зробити обслуговування безпечним. Регулярно по всій країні наші заклади перевіряють контролюючі органи, які відзначають, що мережа слідує найвищим стандартам безпеки. Окрім того, жодних конструктивних скарг від клієнтів стосовно роботи закладу у Тернополі до нас не надходило.

Компанія МакДональдз входить у 100 найбільших платників податків в Україні. Забезпечує роботою майже 10 000 українців у своїх закладах і стільки ж у постачальників, які працюють для МакДональдз і мають змогу сьогодні утримувати себе та свої родини.

З повагою, пресслужба МакДональдз в Україні»