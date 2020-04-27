Відтепер пацієнтів Тернопільщини з діагнозом COVID-19 направлятимуть в нове інфекційне відділення

Відтепер пацієнти Тернопільщини з підтвердженим діагнозом COVID-19 направлятимуться в нове інфекційне відділення фтизіопульмонологічного медичного центру 🏥

Його відкрили на базі КНП “Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської обласної ради за участі керівництв Тернопільської ОДА, Тернопільської облради та УОЗ сьогодні, 27 квітня📍.

Про це повідомлено в Тернопільській ОДА.

У заклад направлятимуть хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 у важкому стані з усіх районів.

Тут вони зможуть отримати висококваліфіковану медичну допомогу.

– До цього часу в Тернопільській області не було інфекційної лікарні. Однак завдяки спільній роботі обласної адміністрації, обласної ради, народних депутатів та благодійників ми сьогодні відкриваємо це відділення. У час пандемії коронавірусу воно дуже потрібне, і буквально вже сьогодні тут готові приймати хворих на COVID-19 – зазначив голова Тернопільська обласна державна адміністрація Володимир Труш.

Наразі в закладі облаштовано понад 90 ліжкомісць.

«Функціонують шість ліжкомісць у реанімаційному відділенні, тут є підключення до апаратів штучної вентиляції легень. Впродовж місяця заплановано встановлення кисневого генератора з розводкою на кожне ліжко. Тут готові приймати хворих на COVID-19 середньої важкості захворювання. І для цього є близько 90 ліжкомісць, однак плануємо їх збільшувати», – зазначив начальник Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук.

Як розповів генеральний директор (головний лікар) КНП “Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської облради Вадим Рудик, “надаватимуть медичну допомогу четверо медичних працівників: дві медичні сестри, медична сестра, лікар-анестезіолог. Працюватимуть вони позмінно”.

– Всі вони будуть мати засоби індивідуального захисту (окуляри, костюми захисні, распіратори, маски, дезинфікуючі засоби). Загалом, на два місяці наш заклад забезпечний засобами індивідуального захисту – констатував Вадим Дмитрович.

Додамо, що в закладі створено умови не лише для роботи медичних працівників, а й для їх проживання та харчування.