На Тернопільщині офіційно ще немає хворих з діагнозом коронавірус. Але постраждалих від цієї загрози – вже чимало. Такий висновок можна зробити з дописів тернополян у Фейсбуці. Одні жителі міста відверто панікують, другі – висміюють панікерів, треті звертають увагу на «проколи», які можуть згодом обернутися серйозними проблемами. А є й такі, які з цього довколавірусного ажіотажу виносять позитив.

Найбільше тернополян дивує поведінка окремих жителів міста, через яких в супермаркетах вже позникало чимало товарів.

Назар Хамуляк повідомив, що у «Сільпо» на Дружбі станом на вечір 14 березня «фасовану гречку всю розкупили, також борошно і цукор, за свічки не знаю, бо не дивився». За даними Івана Рудакевича, майже аналогічна ситуація в АТБ на вул. Лучаківського

«Теж гречки не було, рис закінчувався, навіть манку розбирали», – описав побачене в магазині чоловік.

Тернополянка Юлія Мамчак застерігає, що власне у чергах супермаркетів – найбільша ймовірність заразитися коронавірусом.

«Більшого скупчення людей з пакетами круп поки не бачила. Знайома працює касиром, по 20-40 кг круп за раз люди беруть. Так штучно завищуються ціни. Попит породжує здорожчання… Є проблема в скупченні людей при оголошеному карантині», – написала у Фейсбуці жінка.

Загалом тернополяни в соцмережі зауважують, що карантин, запроваджений у місті, – наполовину «липовий». Люди не можуть зрозуміти, чому школярів та студентів відправили сидіти вдома, тоді як для найбільшої групи ризику – старшого покоління – храми залишилися відкритими. Як і заклади громадського харчування, куди теж потенційно перекочує молодь від надлишку зайвого часу. Яка ж тоді користь від такого напівфейкового карантину?

Також люди звертають увагу на стихійну торгівлю з тротуарів, яка в час потенційної епідемії несе подвійний ризик. Тернополянин Ігор Качмарський сфотографував велике скупчення людей на місці торгівлі на перехресті вулиць Миру та Дружби.

«Епідемія? Карантин? Нє, не чули. Сире м’ясо, риба, сири, молочка майже з землі. Жодного продавця в масці чи в рукавичках. Про документи мовчимо. Тернопіль, 14.03. Знято, коли половина покупців вже розійшлися. Ці люди потім будуть в транспорті, на вокзалі, в аптеці і тд», – написав Ігор Качамарський.

Також тернополяни не можуть збагнути, чому люди масово розкуповують туалетний папір. В Фейсбуці обговорюють різні версії. Найіронічніша – коли люди чують про коронавірус, то одразу «накладають в штани», а тому чим більший страх – тим більше треба туалетного паперу.

«Виділа мемчік: “один пчихнув – десять в штани наклало”, – написала Дарця Веретюк.

Дехто в соцмережах продукує фейки, що похідним наслідком коронавірусу є сильна діарея.

Психологи ж масовий психоз щодо купівлі туалетного паперу пояснюють ефектом «заміщення нульового ризику». Він проявляються в часи усіх панік. Люди психологічно почуваються краще, коли можуть усунути чи контролювати хоча б один ризик. В Україні за будь-якої непевної ситуації прийнято купувати сірники та свічки, в світі цією точкою контролю «нульового ризику» є туалетний папір.

Навряд чи якась тернопільська пенсіонерка зможе логічно пояснити, яким чином допоможе при коронавірусі накуплені нею сірники та сіль в таких об’ємах, що вистачить до повноліття її онуків. Однак зробивши такий запас, деякі люди почуваються впевненішими. Можемо порадіти, що тепер в Україну дійшли і світові віяння із туалетним папером, який поповнив обов’язковий список панікера. Тож окрім солі, сірників і свічок, в маркетах скоро стануть дефіцитом і рулони туалетного паперу.

Водночас не варто звинувачувати у цьому менталітет галичан, «западенців» чи українців загалом. Абсолютно аналогічна картина – в Італії, Польщі, Скандинавських країнах і навіть у США. Про це пишуть тернополяни, які зараз проживають за кордоном. Іншими словами, поведінка гомо-сапіенсів в період смертоносної загрози мало чим відрізняється, незалежно від рівня розвитку та цивілізованості країни. Хоча, як зауважив екс-тернополянин Тимур Скорбенко, який зараз проживає у Швеції, більше у місцевих супермаркетах продукти та той же туалетний папір таки розкуповують приїжджі заробітчани, а не корінні шведи.

Водночас тернопільський блогер Володимир Гевко побачив у коронавірусі і позитив. Він акцентує, що світова епідемія робить загал людянішим.

«А знаєте, я вже теж починаю замислюватись над тим, що вірус рукотворний і створений спеціально.

Останнім часом зауважуються аномальні сплески людяності та підозріла гуманістична активність. Італійці заради підтримки один одного грають і співають на балконах. Компанії та люди безкоштовно викладають якісний і вартісний контент у мережу, щоби підтримати інших, зовсім незнайомих їм людей на карантині. Роблять рамки на аватарки, пишуть підтримуючі пости. Потік таких дій все більше наростає і впорядковується.

Може цей вірус і створений для того, щоби з людства злетіла корона? Бо якщо такий маленький мікроорганізм здатен пробудити в нас щось таке світле, щире та гуманне – то може ми не такі вже й безнадійні?», – пропонує задуматися Володимир Гевко.