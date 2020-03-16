Під час пресконференції у Тернополі 12 березня лідер Громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко заявив, що на місцевих виборах у Тернополі у своїй команді хоче бачити Петра Ландяка, який нещодавно вийшов із партії “Громадянська позиція”.

— Сьогодні для мене важливо, щоб нормальні місцеві люди, які переживають і вболівають за свій регіон, були представлені на місцевому рівні, — зазначив Микола Томенко. — На Тернопільщині хочемо заангажувати Петра Ландяка і його команду, аби вони допомогли нам працювати на місцевих виборах по Тернополю. Щодо області ще думаємо, адже вона складна і непроста.

Нагадаємо, 13 лютого цього року депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк вийшов з партії Анатолія Гриценка “Громадянська позиція” й одночасно покинув керівництво обласною організацією цієї партії.

Партія “Рідна країна” Миколи Томенка на минулих президентських виборах підтримувала Анатолія Гриценка, але після виборів їхні шляхи розійшлися.

— Щодо історії з “Громадянською позицією” Анатолія Гриценка, ми в хороших відносинах, ідеологічно близькі люди, але є одне питання, яке нас розділяє, — пояснив Микола Томенко. — Після завершення президентської виборчої кампанії ми чітко прийняли рішення, — команду Порошенка я дуже добре знаю і не маю морального права за нього агітувати. І дуже добре знаю, що таке “криворізька шпана” та “вєчєрній квартал”, не бачу в них нічого українського, тому не можу дозволити голосувати і за них. На жаль, у ширшій команді, яка підтримувала Гриценка, думки розділилися, саме тому велика кількість з них сьогодні у команді Зеленського. Тому на місцеві вибори домовляємося лише з тими, хто з першого дня чітко стояв на українській землі. Це мають бути ідеологічні, успішні люди, яким ми довіряємо.

У коментарі для “Погляду” Петро Ландяк розповів, що поки що не прийняв остаточного рішення щодо вступу в “Рідну країну”, але, швидше за все, незабаром напише заяву.

— Я ще приймаю рішення, щоб взяти участь у виборах в команді Миколи Томенка, — сказав Петро Ландяк. — Але схиляюся до того, що найближчим часом прийму офіційне рішення і напишу заяву на вступ у політичну партію “Рідна країна”.

Ірина Гайсюль.