Коронавірус в Україні. З якою швидкістю поширюється інфекція та скільки реально заражених

Офіційно підтверджено лише три випадки інфікування коронавірусом.

Науковці наполегливо шукають ліки від нового коронавірусу. Але їм потрібен час. Антитіло до COVID-19 знайдено, якщо вірити статті, що з’явилася учора пізно ввечері на веб-сайті, де біологи публікують свої дослідження.

Вчені описують антитіло до коронавірусу, який викликав теперішню пандемію. І це перше антитіло за всю історію коронавірусів. Його ще мають перевірити на людях, а на це підуть місяці.

Коронавірус вже тут. Він прихований, і він вміє поширюватись надзвичайно швидко. Один заражує двох, 10 – сто, а сто – одразу 10 тисяч. Розповсюдження – в геометричній прогресії.

Ніхто не знає, скільки реально заражених в Україні є вже. Але скоріш за все – більше, ніж діагностовано.

По-перше, чверть заражені тими, у кого не було жодних симптомів. Але навіть ті, хто вже має симптоми, приходять до лікарні, вже заразивши оточуючих. Тож офіційні дані – це лише верхівка айсберга.

По-друге, науковці вже порахували, що один померлий – це реально сотні інфікованих людей. Отже одна померла в Радомишлі – може означати до 400 вражених коронавірусом українців. Про яких ще ніхто не знає.

Всі ці цифри не для залякування кажуть епідеміологи, а для прийняття єдиної реальної пігулки – карантину. Бо, якщо її ковтнути не вчасно, навіть найнадійніша система охорони здоров’я буде перевантажена. Хворих лікуватимуть у передпокої. А виснаженим медичним працівникам доведеться вирішувати, який пацієнт отримує кисень, а який помре. Так вже відбувається в Італії.

Навалу пацієнтів карантин дає можливість розтягнути у часі. Щоб бодай рук вистачило.

Китай уже показав, що озброєні вартові біля кожного під’їзду – дали неймовірний результат вчора – були виписані останні хворі з тимчасової лікарні, екстренно збудованої за 10 днів. Інший дивовижний приклад – В’єтнам, де хворі були, але не помер ніхто.

В Україні поки немає епідемії. У щоденних таблицях звітів з усього світу ми виглядаємо як майже чиста від хвороби країна. Та от біда – є графік, який створили на основі реальних підрахунків. Він доводить, що стрибок від кількох хворих до кількох тисяч хворих може відбутися за лічені дні. Так було в Італії, в Ірані, у Франції, Німеччині…

Це слід розуміти щоразу, коли не миєте руки, коли з температурою виходите на роботу, без нагальної потреби ідете в натовп, і думаєте, що це станеться з ким завгодно, крім вас.

Наталія Ярмола, ТСН