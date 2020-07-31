Фахівцями команди «Сили Людей» виявлена чергова земельна оборудка, в наслідок якої сотні тернополян з будинку №39 по вул. 15 квітня втратили більшу частину зеленої зони прибудинкової території. На її місці згодом буде черговий торговий центр.

Схема реалізовувалась у кілька етапів:

ПЕРШИЙ ЕТАП:

20 квітня 2018 року рішенням №7/24/106 міський голова Сергій Надал та 27 депутатів надали дозвіл на розробку проектів землеустрою з БЕЗКОШТОВНОГО надання землі для будівництва приватних житлових будинків десятьом громадянам, серед яких ділянки поряд з будинком вул.15 квітня, 39:

– Данилюк Олег Євстахійович (0,09 Га)

– Романовський Сергій Петрович (0,09 Га)

– Каспрук Віктор Володимирович (0,09 Га)

– Олексієнко Валерій Миколайович (0,09 Га)

– Брилінський Олег Юрійович (0,09 Га)

Посилання на рішення та поіменне голосування:

https://ternopilcity.gov.ua/sesi…/rishennya-sesii/19981.html

ДРУГИЙ ЕТАП:

24 липня 2019 року рішенням №7/36/171 міський голова Сергій Надал і 33 депутати затверджують БЕЗКОШТОВНУ передачу земельних ділянок у приватну власність вище зазначеним громадянам для будівництва житлових будинків.

Кадастрові номери ділянок:

6110100000:05:001:0056

6110100000:05:001:0057

6110100000:05:001:0058

6110100000:05:001:0059

6110100000:05:001:0060

Посилання на рішення та поіменне голосування:

https://ternopilcity.gov.ua/sesi…/rishennya-sesii/31426.html

ТРЕТІЙ ЕТАП:

2019-2020 рр. – усі безкоштовно надані ділянки передаються (продаються) одному громадянину – Гуменюку Вадиму Олександровичу.

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП:

26 червня 2020 року рішенням №7/51/201 міський голова Сергій Надал з голосу вносить, а 31 депутат підтримує питання зі зміни цільового призначення чотирьох земельних ділянок громадянина Гуменюка В.О. з “будівництво та обслуговування приватного житлового будинку” на “будівництво та обслуговування будівель торгівлі”.

Цим самим міський голова і депутати завершили “безкоштовне” відведення зеленої зони перед будинком 15 квітня, 39 під будівництво чергового торгового центру.

Посилання на рішення та поіменне голосування:

https://ternopilcity.gov.ua/sesi…/rishennya-sesii/40564.html

☝️ Нагадаємо, поряд, перед будинком №37 вже триває будівництво торгового центру “АТБ”, землю під яким відводили по схожій схемі.

Про це ми писали раніше:

https://www.facebook.com/sl.ternopil/posts/833092983835518

https://www.facebook.com/sl.ternopil/posts/909906296154186

‼️ У зв’язку з вище зазначеним ВИМАГАЄМО від міського голови Сергій Надал та депутатів:

1. Вчинити усі необхідні дії (включно з відміною прийнятого рішення, при необхідності звернутися до суду) для повернення вище зазначених ділянок у власність громади.

2. Будь-які дії, пов’язані з даною земельною ділянкою, вчиняти виключно після обговорення з місцевими мешканцями.

3. Припинити безкоштовну роздачу цінної комунальної землі через різного роду схеми й оборудки.