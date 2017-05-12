Заява фракції «БПП «Солідарність» щодо сьогоднішніх подій під стінами Тернопільської міськради

Сьогодні, 12 травня 2017 року, вкотре відбулося блокування будівлі Тернопільської міської ради представниками ВО «Свобода», а згодом було повідомлено про мінування приміщення ради та будівлі Національного банку. У зв’язку із цим депутати фракції БПП «Солідарність» знову не змогли потрапити на пленарне засідання сесії міської ради, де мали розглядатись більше 180 питань.

Прикро, що ці події, відбуваються під час надважливих кроків України на шляху безвізу з нашими європейськими партнерами та створюють негативну картинку для російських каналів та євроскептиків. Це відбувається на фоні заяв спецслужб США про намагання російської федерації завадити інтеграції України у Європейські інституції.

Вкотре наголошуємо, що ми не беремо участі у внутрішньополітичних розбірках ВО «Свобода», але у свою чергу вимагаємо від усіх сторін забезпечення законних прав усіх депутатів, не зважаючи на політичну приналежність. Також вважаємо неприпустимим перенесення внутріпартійних конфліктів до сесійного залу Тернопільської міської ради.

Закликаємо правоохоронні органи забезпечити громадський порядок та безпеку депутатам під час проведення пленарних засідань міської ради.