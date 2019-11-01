Володимира Зеленського у Тернополі зустріли з ганьбою, але провели оплесками (фото)

Сьогодні активу області представили нового голову облдержадміністрації Ігоря Сопеля.

Президент України Володимир Зелінський прийшов у залу не в найкращому настрої, оскільки в холі «Білого дому» його зустріли вигуками «Ганьба!». Обструкцію можна вважати привітом від попередньої команди, яка досить комфортно себе почувала в стінах ОДА в час безвладдя і, здається, не надто переймалася належною організацію візиту чинного президента. Принаймні розмаїття публіки, яку пропустили в приміщення облдержадміністрації, відверто дивувала.

Ігор Сопель під час своєї промови відверто хвилювався і виглядав не надто впевнено. Уже можна сказати, що публічність навряд чи буде його фішкою.

Обійшовся новий керівник ТОДА загальними фразами про «спасибі за довіру» та «велику честь і відповідальність». Журналісти сподіваються, що конкретику про свої плани він озвучить уже найближчим часом на прес-конференції.

На нараді ж найконкретніші пропозиції щодо боротьби з тіньовою економікою, яка начебто так обурює керівництво держави, озвучили мер Чорткова Володимир Шматько та начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

Перший запропонував залишити акциз на місцях, а не переводити його на ручне управління, мовляв, місцеві громади тоді матимуть більший стимул боротися з різними схемами.

«Ось в нас є 6 заправок, однак акцизу вони сплачують лише орієнтовно 30% через засилля нелегальної торгівлі пальним та видачу мережами АЗС талонів на пальне, особливо для водіїв фур. Завдяки даним карткам не сплачуються податки, цю практику треба викорінювати», – сказав мер Чорткова.

Натомість Олександр Богомол висловив переконання, що податкова міліція із незначним штатом не справляється із належною боротьбою із торгівлею контрафактним алкоголем і запропонував повернути право на розслідування даних злочинів саме поліції.

Володимир Зеленський на завершення запевнив, що всіх почув і пообіцяв ключові проблеми вирішити. Можливо, це навіть був не жарт…

Квітослава Вінчук