20:12 | 1.11.2019
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Політика 

Володимира Зеленського у Тернополі зустріли з ганьбою, але провели оплесками (фото)

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Володимир Зеленський, Тернопіль, голова ТОДА

Сьогодні активу області представили нового голову облдержадміністрації Ігоря Сопеля.

Президент України Володимир Зелінський прийшов у залу не в найкращому настрої, оскільки в холі «Білого дому» його зустріли вигуками «Ганьба!». Обструкцію можна вважати привітом від попередньої команди, яка досить комфортно себе почувала в стінах ОДА в час безвладдя і, здається, не  надто переймалася належною організацію візиту чинного президента. Принаймні розмаїття публіки, яку пропустили в приміщення облдержадміністрації, відверто дивувала.

Ігор Сопель під час своєї промови відверто хвилювався і виглядав не надто впевнено. Уже можна сказати, що публічність навряд чи буде його фішкою.

Володимир Зеленський, Тернопіль, голова ТОДА, Ігор Сопель

Обійшовся новий керівник ТОДА загальними фразами про «спасибі за довіру» та «велику честь і відповідальність». Журналісти сподіваються, що конкретику про свої плани він озвучить уже найближчим часом на прес-конференції.

На нараді ж найконкретніші пропозиції щодо боротьби з тіньовою економікою, яка начебто так обурює керівництво держави, озвучили мер Чорткова Володимир Шматько та начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

Перший запропонував залишити акциз на місцях, а не переводити його на ручне управління, мовляв, місцеві громади тоді матимуть більший стимул боротися з різними схемами.

«Ось в нас є 6 заправок, однак акцизу вони сплачують лише орієнтовно 30% через засилля нелегальної торгівлі пальним та видачу мережами АЗС талонів на пальне, особливо для водіїв фур. Завдяки даним карткам не сплачуються податки, цю практику треба викорінювати», – сказав мер Чорткова.

Натомість Олександр Богомол висловив переконання, що податкова міліція із незначним штатом не справляється із належною боротьбою із торгівлею контрафактним алкоголем і запропонував повернути право на розслідування даних злочинів саме поліції.

Володимир Зеленський на завершення запевнив, що всіх почув і пообіцяв ключові проблеми вирішити. Можливо, це навіть був не жарт…

Квітослава Вінчук

 

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