Тернопільські школярі можуть навчатися дистанційно

Якщо батьки бажають, щоб дитина залишилася вдома, й навчалася дистанційно через Інтернет, у них є така можливість. Так само батьки можуть вирішити, що дитина буде відвідувати навчальний заклад та навчатися з усіма дітьми. Про це повідомляють у міській раді.

Незважаючи на складені працівниками поліції протоколи на директорів шкіл та садочків (ми впевнені, що їх буде скасовано у суді, адже вони не відповідають діючому законодавству), разом із батьківськими комітетами було прийнято рішення про продовження навчального процесу. Є звернення батьків усіх шкіл із закликом, щоб навчання проводилося. Те ж стосується й садочків.

Проводять навчання за змішаною системою: класи поділені на групи, а учні середніх і старших класів відвідують школу через день. Керівники шкіл мають жорстко дотримуватись протиепідемічних заходів. На вході у школу мають проводити температурний скринінг, мають бути відкриті запасні входи/виходи, учні мають користуватися дезінфікуючими засобами.