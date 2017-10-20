Як потрібно створювати об’єднані територіальні громади, – розповів тернопільський депутат Петро Ландяк

Я висловлю власну думку, що потрібно робити в сьогоднішніх українських умовах щодо об’єднання територіальних громад і як, власне, це має відбуватись? Наголошую- буду говорити про об’ єднання саме громад, а не об’ єднання сіл чи сільських рад. Так ось, спочатку потрібно ці громади створити, зареєструвати їх Статути, розробити і прийняти кожною громадою Положення про збори громадян, про їх ініціативи, про громадські слухання та навчити людей користуватись цими інструментами, як користуются ними в цивілізованих країнах Європи, куди ми хочемо потрапити. Але на це потрібен час, це швидко не робиться і зазначу, що до цієї надзвичайно важливої роботи наша влада за 25 років Незалежності ще повноцінно так і не приступила!!!

Також зазначу, що європейці дуже грунтовно проводять роботу стосовно супроводу діяльності територіальних громад. Так, у Франції функціонує більше 30 000 громад. У Німеччині – більше 14000, в Іспанії та Італії – приблизно по 8000 в кожній країні. І , скажімо, у Франції – основна функція Префекта полягає в допомозі і наданні консультацій в роботі громад. Хоча Префект у них наділений дуже серйозними контрольними повноваженннями. Але до каральних дій цей французський посадовець вдаєтся дуже рідко, адже по його ж логіці це буде свідчити, що на етапі консультацій та супроводу він НЕ ДОПРАЦЮВАВ З ГРОМАДОЮ!!! І ПРЕФЕКТ НЕ ХОЧЕ ПОТРАПЛЯТИ У ТАКІ НЕЗРУЧНІ СИТУАЦІЇ. ОСЬ, ТАКА ЛОГІКА ТАМ ПРАЦЮЄ!!!

ЧИ СВІТИТЬ НАМ ТАКИЙ ПІДХІД??? ЗНАЮ, ЩО ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ОБ’ЄДНАННЯ СІЛЬСЬКИХ РАД УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ПЛАНУЄ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЛІКВІДУВАТИ РАЙОННІ І ОБЛАСНІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ І ЗАПРОВАДИТИ ІНСТИТУТ ПРЕФЕКТА З ПОВНОВАЖЕННЯМИ НАГЛЯДУ ЗА РОБОТОЮ ГРОМАД, З ПРАВОМ СКАСОВУВАТИ ЇХ РІШЕННЯ І НАВІТЬ ЗУПИНЯТИ РОБОТУ ГРОМАД ТА ПРИЗНАЧАТИ В НИХ ПЕРЕВИБОРИ!!! Тобто- з фунціями набагато серйознішими, ніж мали районні і обласні державні адміністрації!!!

Враховуючи нашу ментальність , переконаний, що український Префект докладе максимум зусиль, аби ПРОДЕМОНСТРУВАТИ- ХТО В ХАТІ ГОСПОДАР!!! І ОТ ТУТ І ЗАГИНЕ ЗАДЕКЛАРОВАНИЙ ВЛАДОЮ ПРИНЦИП САМОВРЯДУВАННЯ В ГРОМАДАХ ,які складаются з 20-30 сіл. Чому? Бо кожне село у таких громадах буде мати лише по 1-2 депутати. Зрозуміло, що вони , ці депутати, будуть старатись зробити щось корисне для свого села. Чи зможуть? Малоймовірно. Бо навіть повернути у своє село кошти , зібрані у вигляді податків і зборів від господарської діяльності на території їхніх сіл – буде надзвичайно важко. Непросто буде ДОМОГТИСЬ і справедливого для людей розподілу землі , яка є на територіії їхніх сіл. Тому, що включиться своєрідне перетягування канату. Адже всіх депутатів такої великої громади будуть підштовхувати до цього перетягування інтереси їх населених пунктів. Але як би депутати не сперечались – останнє слово завжди буде залишатись за ПРЕФЕКТОМ!!!

Бо така поки- що у нас реальність. Таке наше мишлєніє!!!

Ми мастаки викручувати один одному руки, особливо тим, хто щось робить!!! Тому , я переконаний – не можна створювати мега-утворення із 20-30 сіл , які за своєю суттю зі справжньою громадою нічого спільного мати не будуть!

Відомо, що часто на посади голів сільських рад обирают людей, які мають низьку кваліфікацію до цієї справи. А місцева рада є майже в кожному селі. І не секрет, що фактична зайнятість керівників цих рад часто є досить малою, а от витрати на їх утримання – значні. До чого я веду? Потрібно створювати об’єднані громади, але на базі 5-7 сусідних сіл, де люди знають один одного, де можуть чути один одного, де будуть приймати рішення в інтересах мешканців своїх сіл. І створювати такі громади потрібно виключно на добровільних засадах, обов’язково надавши людям вичерпну інформацію та всі необхідні консультації.

І , зауважте, таким громадам не потрібні жодні відділи освіти, охорони здоров’я, санстанції чи служби надзвичайних ситуацій. Бо ці функції повинні залишатись за державою, а виконувати їх мають підрозділи районного значення!!!

Ось, таке моє бачення і розуміння створення справжніх об’єднаних територіальних громад!!!

Депутат міської ради, лідер “Громадянської позиції” на Тернопільщині Петро Ландяк