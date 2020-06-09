У Збаражі в пожежі загинув чоловік (фото)

9 червня близько 18.30 у м.Збараж сталася пожежа. Горіло у приватному одноповерховому гаражному приміщенні, в якому облаштували пункт прийому та сортування пластику, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Вогнеборці швидко прибули за викликом та приступили до гасіння, полум’я охопило 300м.кв. площі, тож довелося залучити до робіт 10 чоловік особового складу та 3 одиниці спеціальної техніки.

На місці події виявили тіло загиблого чоловіка.

О 19.20 пожежу локалізували, а о 20.08 повністю ліквідували.

Обставини події встановить слідство.