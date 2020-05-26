Тернопіль змінюється. Так. І буде лукавством це не визнавати. У нас з’явилися відремонтовані двори та полатані дороги. Не побачити її складно, адже про це з кожного телевізора нам за наші гроші розповідає міський голова Сергій Надал. Та ще більше Тернопіль зміниться весною 2021 року, якщо містом продовжать керувати все ті ж люди.

Останні п’ять років від сесії до сесії депутати та міський голова роздавали гектари землі по Тернополю тим, хто потім, за збігом обставин, ставав знайомим, родиною, партнером по бізнесу перших осіб міста. Багато ділянок вже переоформлені та тих, «кого треба», всі документи на руках, залишається розпочати забудови.

Та більшість не спішить стартувати. Чому? Відповідь проста – місцеві вибори, що відбудуться у жовтні 2020 року. Якщо зараз «дати добро» на втілення усіх земельних планів, то практично на кожній вулиці міста будуть незадоволені мешканці. І їх можна буде зрозуміти. Хто ж захоче у своєму дворі, приміром, багатоповерхівку? А таких рішень чимало уже погоджено на папері. Щоб це перевірити, достатньо провести кілька хвилин у публічній кадастровій карті…

А кому точно не потрібні обурені тернополяни перед виборами, так це Сергію Надалу. Тернополяни мають бути максимально щасливі від того, що мер робить дорогу, возить безкоштовно у громадському транспорті (за бюджетні гроші), ремонтує двори, в яких юридично вже може стояти гараж, будинок, або кіоск.

Конфлікти меру не потрібні. Бо попри всю пасивність, в Тернополі ще достатньо активістів та небайдужих городян, які можуть і на акцію під міську раду вийти, і паркан в парку завалити.

Та кому потрібні акції перед днем «х», коли в бюлетені чекаєш на хрестик «ЗА» навпроти свого прізвища. Очевидно, що нікому.

Тому в мерії існує негласна домовленість, що усі виділені землі забудовувати почнуть уже в 2021 році. Тоді загалом буде байдуже на невдоволений натовп, адже попереду буде ще п’ять років каденції. За цей час всі встигнуть і своє невдоволення висловити, і на акцію вийти, і забути про те, що було.

Така правда життя. У людей коротка політична пам’ять. Навряд тернополяни зараз пригадають про забудову парку «Відродження» та той протест, що чинила громада два роки тому. Забули люди і про котельні на торфі від мера, які мали б «диміти» в кожному куточку Тернополя. Про затримання на хабарі заступника Сергія Віталійовича взагалі ще хтось пригадує? А кримінальні справи? Гучні обшуки мерії із собаками, відкриті провадження, серйозні заяви… Все це було продовж десяти років успішного управління міського голови.

І буде далі. Однозначно. Адже землю виділяли не просто для паперів. І лише питання часу, коли на ній «виросте» будова. Причому буквально у дворах, обабіч доріг, на місці прибудинкових територій…

У 2021 році Тернопіль зміниться так, як не мінявся за усі десять років до цього. От тільки чи на такі зміни ми чекаємо? Питання відкрите.

Сергій Сліпий