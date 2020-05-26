2020 рік на Тернопільщині проголосили Роком бандури

Приурочили присвяту 100-літтю від дня народження уродженця Бережан, видатного бандуриста, музичного теоретика та реставратора кобзарського епосу, почесного громадянина міста Бережани Зіновія Павловича Штокалка.

З цього приводу в Бережанському краєзнавчому музеї відбулося клубне погашення спеціальним штемпелем пам’ятного ювілейного конверта, присвяченого 100-річчю від дня народження Зіновія Штокалка.

Процедура погашення ювілейного конверта відбулася за участі заступника голови райдержадміністрації Ірини Мигович, заступник голови районної ради Ролмана Висоцького, міського голови Володимира Музички, голови Тернопільського товариства Асоціації філателістів України Олега Поливка, начальника Бережанського відділення пошти №1 Наталії Смереки.

В рамках даного дійства відбулась презентація каталогу «Зіновій Штокалко і його родина в Бережанському краєзнавчому музеї та приватних колекціях».

Також у залі експонуються виставки картин про життя і творчість Зіновія Штокалка та «Наша дума, наша пісня…» із зібрання Мирона Постолана.

Ініціатор – краєзнавчий музей. Фінансова підтримка – Бережанська міська рада.

Ювілейний пам’ятний конверт: художнє оформлення – Андрій Пилюх (Львів, «Козацька пошта»), текст – Ольга Сухобокова (Київ, diaspora.ua). Автор штемпеля – Олександр Караневич (Бережани, Чехія).