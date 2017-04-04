На Тернопільщині якась “худоба” спалила всю площу молодої посадки (відео)
Ще не зовсім вщухли пристрасті за зламаним, шмаркатим вандалом, деревцем. Побачене 1 квітня дуже шокувало мешканця Бережан Михайла Бойка .
В п”ятницю 31.03.2017 року працівники Бережанської міської ради провели толоку і на пустирі (біля водогонів з правої боку по дорозі на Посухів) висадили лісове насадження. Посадили сіянці сосни веймутової (Pinus strobus) та саджанці бука лісового (Fagus silvatika) на площі більше одного гектара.
- Помолився на пл.Ринок на всеукраїнській молитві за Перемогу над москальським окупантом. Після того поїхав з дружиною на город – подивитися, як зійшла озимина. Глянув з боку річки на гору і побачив чорне згарище на місці посадки лісових культур. Приїхав на місце і остовпів – якась ХУДОБИНА спалила всю площу посадки ! Всі висаджені сіянці сосни та бука ЗГОРІЛИ разом з травою. Сотні деревець ! Слів немає. Та і не потрібні тут слова. Тут потрібна шибениця в центрі міста.