На Тернопільщині якась “худоба” спалила всю площу молодої посадки (відео)

оскальським окупантом. Після того поїхав з дружиною на город – подивитися, як зійшла озимина. Глянув з боку річки на гору і побачив чорне згарище на місці посадки лісових культур. Приїхав на місце і остовпів – якась ХУДОБИНА спалила всю площу посадки ! Всі висаджені сіянці сосни та бука ЗГОРІЛИ разом з травою. Сотні деревець ! Слів немає. Та і не потрібні тут слова. Тут потрібна шибениця в центрі міста.