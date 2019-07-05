«Українська стратегія Гройсмана» наближається до прохідного бар’єру на виборах до Верховної Ради

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то за партію «Українська стратегія Гройсмана» віддали б свої голоси 3,6% тих, хто планує голосувати і вже визначився зі своїм вибором.

Такі результати опитування, яке з 24 червня по 1 липня 2019 року провело Агентство суспільно-політичних досліджень і комунікативних стратегій у всіх регіонах України за винятком АР Крим і непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей.

Намір брати участь в голосуванні на виборах до Верховної Ради України підтвердили 48,6% опитаних, 25,9% – швидше будуть, 13,2% – не впевнені, але швидше не будуть, 5% – точно не будуть голосувати, ще 7,3% – не визначилися.

Всього було опитано 2003 респонденти у віці від 18 років і старше. Статистична похибка не перевищує 2,2%.