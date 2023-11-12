Тернополяни хочуть, щоб військові мали чим воювати, а влада за це називає їх маріонетками
12 листопада під Тернопільську міську раду прийшли понад 200 небайдужих тернополян, щоб вчергове донести свою думку, що “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”. За словами організаторки акції Ольги Тимошенко, вони будуть проводити таку акцію щонеділі, щоб міська рада спрямувала більше коштів на допомогу військовим ЗСУ.
За те, що вони вимагають гроші для сил оборони, влада називає їх колаборантами, “псевдоволонтерами”, маріонетками, корисними ідіотами і т.д..
- Ми допомагаємо ЗСУ, бо якби не вони – ми б вже всі були росією… Тою недокраїною, де активізм тягне за собою покарання, поки влада безкарно збагачується, а люди безсило дивляться. Ця війна – боротьба не лише з зовнішнім ворогом, а й з внутрішніми проблемами. Герої на фронті, а ми тут. Ми зобов’язані бути їх надійним тилом, – каже Ольга Тимошенко.
Активісти не називають це громадським фронтом, а називають нашою колективною відповідальністю за майбутнє України.
- Я боюсь одного дня прокинутися в росії, але ще більше я боюсь зрештою усвідомити, що подекуди ми не далеко від них відійшли, – розповідає волонтерка.
Тернопільська волонтерська спільнота, активісти, сім’ї діючих військових і загиблих Героїв, демобілізовані та комісовані військові вимагають одного – повернути сплачені захисниками податки на підвищення обороноздатності та наближення Перемоги.
- Тих хто зараз маніпулює громадською думкою і перекручує факти прошу одуматися. Бо тільки жалітися на центральну владу сидячи на дивані і дозволяти “дерибан” на місцях, то ця країна точно не вистоїть. Якщо ми до початку повномасштабного вторгнення жили без ПДФО військових, то і зараз зможемо вижити. Ну можливо ОДНА родина в Маямі збідніє. Але якщо в наших ЗАХИСНИКІВ не буде необхідних засобів, щоб продовжити воювати, то ми всі приречені, – каже Ольга Тимошенко.