Тернополяни хочуть, щоб військові мали чим воювати, а влада за це називає їх маріонетками

12 листопада під Тернопільську міську раду прийшли понад 200 небайдужих тернополян, щоб вчергове донести свою думку, що “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”. За словами організаторки акції Ольги Тимошенко, вони будуть проводити таку акцію щонеділі, щоб міська рада спрямувала більше коштів на допомогу військовим ЗСУ.

За те, що вони вимагають гроші для сил оборони, влада називає їх колаборантами, “псевдоволонтерами”, маріонетками, корисними ідіотами і т.д..