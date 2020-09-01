Трансформери і збитки місту на мільйони: у що перетворюються тернопільські “гаражі”

Як отримати у Тернополі землю під будівництво магазину чи іншого масштабного об’єкту в обхід аукціонів знають уже немало тернополян і навіть жителів районів. Чи справді ділянки надають безкоштовно, а чи по ходу ще треба десь когось задобрити (а, може, навпаки отримати доказ вдячності за допомогу та мовчання) – про це учасники схеми широкому загалу не розповідають. Однак сам процес отримання землі для будівництва стартує саме із безкоштовної роздачі, – пише Терміново.

Протягом останніх років тернополяни нарікають на катастрофічне зменшення зелених зон, забудову міста кіосками, багатоповерхівками, магазинчиками. Частина з них і з’являється на землі, отриманій власником задарма.

Стаття 121 Земельного кодексу України визначає обмеження для максимального розміру земельної ділянки:

– для ведення особистого селянського господарства можна отримати до 2 га;

– під садівництво – до 0,12 га;

– на будівництво житлового будинку: в селі – до 0,25 га, в селищах – до 0,15 га; в місті – до 0,1 га;

– 0,1 га можна отримати для будівництва дачі і 0,01 га – під гараж.

При цьому під одну мету можна приватизувати безкоштовно тільки одну ділянку. Чи є земля у когось з членів сім’ї – немає значення.

І хоч часто атовцям в мерії заявляють, що землі немає, земля безоплатно знаходиться для інших осіб. Навіть на садівництво в межах міста. Але особливо популярними в останні роки стали так звані гаражні схеми, про що вже не раз згадували місцеві ЗМІ. Йдеться про перепродаж або дарування комусь цих ділянок, об’єднання їх в одну з подальшою зміною цільового призначення. Тож виходить, що з кількох дармових квадратних метрів “народжується” площа для чималенького об’єкту.

Давали під гаражі, а буде магазин

У що перетворюються «тернопільські гаражі», ми спробували відстежити за сесійними рішеннями Тернопільської міської ради, оприлюдненими на сайті міськради. Увагу привернули гаражні питання 2018-2020 р.р., адже деякі землі, роздані під гаражі у 2018, завершили своє перетворення чи завершують у ділянки під об’єкти торгівлі якраз у 2020 році.

Загалом, весь процес перетворення проходить через кілька сесійних голосувань: “за” надання дозволу на розроблення проектів землеустрою групі тернополян, “за” затвердження проектів землеустрою уже з присвоєними кадастровими номерами (після голосування люди здійснюють державну реєстрацію права на земельні ділянки відповідно до чинного законодавства, далі – продають чи дарують їх або комусь одному – або комусь із цієї групи, яка отримувала разом наділи, або новому власнику). Надалі він їх об’єднує в одну, реєструє, отримує новий кадастровий номер, реєструє право власності. І останнє – звертається у міськраду за затвердженням проекту землеустрою по зміні цільового призначення. Зареєструвати зміну цільового призначення власника зобов’язують у двомісячний термін.

Наприклад, 2 лютого 2018 на сесії прийняли рішення “Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою просп.Злуки (гр.Сасанчин М.В. та інші).” А 15 червня того ж року рішенням сесії ці проекти затвердили. Як пише у додатку до проекту рішення, Сасанчин М.В., Ващук П.Р., Копчак Д.З. отримали по сотці землі з кадастровими номерами 6110100000:04:001:0522, 6110100000:04:001:0523, 6110100000:04:001:0521 на проспекті Злуки.

На сьогодні ділянок з такими номерами на Кадастровій карті України уже не знайти. Однак у травні 2020 року на сайті міськради з’явився проект рішення про затвердження проекту землеустрою Сасанчин М.В. щодо відведення трьох соток землі з кадастровим номером 6110100000:04:001:0536 по зміні цільового призначення — для обслуговування будівель торгівлі за адресою просп.Злуки. А на сесії 26 червня 2020 року “за” це питання депутати проголосували.

Землю — потрібним людям, бюджету – збитки

Очевидно, що ці три сотки землі під майбутній об’єкт торгівлі утворились завдяки об’єднання ділянок, виділених під гаражі. Це підтверджує і відповідь Головного управління Держгеокадастру в області на запит та й врешті знайти можна їх у розділі архівних ділянок на Кадастровій карті, вимкнувши кадастровий поділ для зручності.

Що цікаво, виділяти на цій ділянці на просп. Злуки землю під гаражі не можна було від початку. Згідно із планом зонування, ці земельні ділянки знаходяться в зоні Ж-3 – змішаної багатоквартирної житлової забудови та громадської забудови. Індивідуальні гаражі відсутні у переліку переважних, супутніх або допустимих видів забудови земельних ділянок і є недозволеними для відповідної функціонально-правової зони та не можуть бути дозволені, у тому числі і за процедурою спеціального погодження.

Тож виходить, три сотки землі на Злуки передали у приватні руки не лише без аукціону, внаслідок чого бюджету міста вкотре недоотримав чималі кошти, а й з порушенням.

Дубль два — магазин у зоні зелених насаджень

Схожа доля спіткала і три сотки землі на вул. Текстильній. Зокрема, на сесії 26 червня 2020 року проголосували “за” проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Черевко Оксані Володимирівні по зміні її цільового призначення площею 0,03 га для будівництва і обслуговування будівель торгівлі за адресою вул. Текстильна. Кадастровий номер ділянки — 6110100000:03:006:0076.

У тому ж питанні йшлося і про надання їй дозволу на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку загальною площею 0,09 га терміном на десять років для проходу, проїзду, паркування автотранспорту та використання. Тобто, під об’єкт торгівлі жінка отримала 3 сотки, і ще 9 сервітутом для проходу і проїзду. “Народжувалась” ця ділянка, площею 3 сотки, під об’єкт торгівлі також на землі під індивідуальні гаражі.

Зокрема, на сесії 5 жовтня 2018 року було проголосовано питання “Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.Текстильна (гр.Черевко О.В. та інші)”. Тоді Черевко О.В. отримала безоплатно для будівництва індивідуального гаража сотку землі з кадастровим номером 6110100000:03:006:0075, Беляєва Н.В. – сотку землі 6110100000:03:006:0074, Якимів А.І. – сотку із номером 6110100000:03:006:0066. На сьогодні відомостей на Кадастровій карті про ділянки із цими номерами вже немає. Що цілком логічно, зважаючи на останнє сесійне рішення про затвердження проекту по зміні цільового призначення. Наразі у ділянки із номером 6110100000:03:006:0076 цільове призначення уже “Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для розміщення закладу по наданню комерційних послуг та підприємницької діяльності”/

Як і у першому випадку, давати землі під індивідуальні гаражі на цій ділянці на Текстильній не можна було. Не може бути тут і будівель торгівлі. Адже, згідно з Планом зонування, це – зона Р-3с. – підзона зелених насаджень спеціального призначення.

Землю під гараж у Тернополі – для жителів Теребовлянщини

Аналогічний варіант “трансформації” може очікувати й інші ділянки. Наприклад, у листопаді 2018 на сесії проголосували “за” затвердження проектів землеустрою щодо відведення ділянок під гаражі п’яти соток п’ятьом громадянам із пропискою у… Теребовлянському районі. Відомості про це ми знайшли у проекті рішення сесії про затвердження проектів землеустрою.

Малоймовірно, що жителі Теребовлянського району залишатимуть свої авто у Тернополі, а потім пішки добиратимуться додому. На сьогодні ділянок з кадастровими номерами, які цим людям затвердили, уже немає. Усі наділи, за даними управління Держгеокадастру в області, об’єднали у ділянку з кадастровим номером 6110100000:13:014:0832 з цільовим призначенням поки що для будівництва індивідуальних гаражів.

Однак площа цієї ділянка на сьогодні сім сотих! Тобто додали ще дві ділянки по сотці, кадастрових номерів яких уже немає, а на сайті міськради відомостей про те, кому ж давали ці ділянки, ми не знайшли (часто проекти питання не мають вкладення на сайті міськради).

2 липня 2020, за даними Держгеокадастру, відбулась реєстрація права власності на цю ділянку за Синишин Оксаною Володимирівною та Сиротою Ярославом Ярославовичем.

Що цікаво, на сайті міськради 30 червня з’явився ще один проект рішення про виділення землі під індивідуальний гараж на вул. Будного, площею 90 кв. м, жінці з ПІБ — Синишин Оксані Володимирівні. Де саме на Будного — інформації поки що нема. Тобто, це питання розглядатимуть на найближчій сесії. За даними youcontrol, ФОП Синишин О.В. має загалом 20 земельних ділянок з цільовими призначеннями присадибні ділянки та під гаражі, з яких дві у Тернополі, решту – у Петриках та Байківцях.

Обіцянка — цяцянка…

Не менш загадковою є трансформація земель під гаражі на вул. Живова навпроти ТЦ “Орнава”. Багатьох “гаражів” уже не знайти на Кадастровій карті. Адже виділені задурно ділянки – уже у складі інших ділянок. Приміром, у квітні 2019 року на сесії проголосували “за” надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення землі під гаражі на вул. Живова шести особам:Береза Н.В., Бурдаш А.В., Грабець А.С.,Мацко О.В., Повидало В.М., Іваськів С.І.

Рішенням сесії у червні 2019 проект затвердили, ці люди отримали по 89-90 кв м. Кадастрових номерів на карті уже не відображається. Однак, як повідомили Терміново в управлінні Держгеокадастру в області, ділянки цих людей увійшли у ділянку з кадастровим номером 6110100000:12:005:0096, площею 0.0592 га. Загалом вона утворена із семи ділянок, але відомостей про те, хто і коли отримав ще шматок, ми не знайшли. Цільове призначення — поки що гаражі.

Право власності на земельну ділянку, відповідно до відомостей, розміщених у Державному земельному кадастрі, належить ТОВ “ПІҐА”, зареєстрованому 10 липня 2019 – засновник і керівник Фурсик Наталя, адреса реєстрації — Куліша, 2.

Примітно, що саме на сесію 6 вересня 2019 року жителі буд. 26 на вул. Живова прийшли із протестом. Люди заявили, що ділянки, які затверджені у червні 2019 року, під вікнами їхнього будинку і вони проти будівництва чи то гаражів, чи будь-чого іншого. Міський голова пообіцяв, що без погоджень з людьми будівництва на цій території не буде.

Однак ділянки, як випливає з даних Державного земельного кадастру про право власності, вже тоді були об’єднані в одну та приватизовані ТОВ “ПІҐА”. Адже дата реєстрації права власності — 30 серпня 2019.

Окрім того, підприємство володіє ще двома ділянками на тій же території по 49 кв м, право власності на які зареєстровано 31 січня 2020.

На Живова поміж “гаражами” — буде зупинка

Ще одна ділянка, яке дещо розриває прямокутник із цих всіх земель на Живова, розданих під гаражі — поки що у комунальній власності, але в оренді у Пилипчука Юрія. Це, як писали неодноразово ЗМІ, однокласник і друг міського голови, засновник ряду тернопільських фірм. Ділянку з кадастровим номером 6110100000:12:005:0064 орендує із лютого 2019 року. А 26 травня 2020 року отримав містобудівні умови на будівництво зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення. Висота майбутньої будівлі — до 15 м.

Із засновницею “ПІГИ” Юрій Пилипчук — сусіди, адже ряд його фірм зареєстровано у будинку на Куліша,2, щоправда в іншій квартирі.

Відтак про збереження зеленої зони під вікнами Живова,26, мабуть, і не варто говорити. Так як і про будівництво гаражів на чималій території, виділеній під них. Причому, ще від 29 серпня 2019 року відкрито кримінальне провадження щодо виділення землі під гаражі на Живова за ч.2 ст.364 КК “Зловживання владою або службовим становищем”, розслідують виділення землі в тому числі і на згаданій нами вище ділянці. Як зазначено в ухвалах по справі, оприлюднених в ЄДРСР, Управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області встановлено, що рішення Тернопільської міської ради в частині передачі земельних ділянок у приватну власність, прийнято з порушеннями вимог частини сьомої статті 118, вимог п.4 статті 83, статей 20, 51 Кодексу, частини четвертої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

І ще трішечки – і виростуть нові магазинчики

Майже завершився процес трансформації для ще кількох ділянок з гаражами. Приміром, не набрало потрібної кількості голосів на останній сесії 26 червня, але знову з’явилось у рубриці проектів рішень сесії і, відповідно, розглядатиметься на найближчий сесії питання про затвердження проекту землеустрою по зміні цільового призначення для ТК “Молодіжний” для ділянки площею 0,0679га на вул. 15 Квітня. Хто знає цю вулицю, той собі може уявити, що втулити там гаражі було б важкувато. В принципі, гаражів там і не буде, адже цільове призначення, як пише у проекті рішення, мають змінити на будівництво та обслуговування будівель ринкової інфраструктури.

Так само на найближчих сесіях міськради розглядатимуть ще одне питання про “трансформацію гаражів”, адже уже з’явився у розділі проектів рішень сесій міськради проект “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення за адресою просп.Злуки” Бураку Руслану Михайловичу. Йдеться про уже приватних 0.0273 га. Цільове призначення з гаражів змінюватимуть на будівництво та обслуговування будівель ринкової інфраструктури.

Як бачимо, ділянки, виділені під гаражі, згодом стають плацдармом для побудови комерційних об’єктів. Через таку схему місто втрачає мільйони. А де хтось втрачає, хтось інший – заробляє. Питання – хто? І чи задурно депутати дають свої голоси за реалізацію таких схем? Чи задурно “помиляються”? Бо власне “помилками” потім намагаються виправдати свою підтримку сумнівним схемам окремі народні обранці.

Які ж збитки міської казни від того, що депутати міської ради та міський голова Тернополя Сергій Надал реалізовують даний алгоритм, щоб уникнути земельних аукціонів?

Терміново поцікавилося на сайтах dom.ria.com та www.olx.ua, за скільки ж продають землю у Тернополі. Виявилося, що за 44 кв м, отриманих під гараж на Сонячному (на вул. Лепкого-Тарнавського), хочуть 4 тис.120 дол., сотку землі на Східному, на вул. Довженка продають за 27 тис. доларів, 24 кв м на вул. Пісковій – 1400 дол., три сотки землі на вул. Текстильній – 28 тис. дол.

Як бачимо, місто втрачає мільйони гривень. А це не вирішення найзлободенніших проблем міста через так званий “брак коштів”. Та головне, що депутати ростуть здорові…

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