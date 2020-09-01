12:31 | 1.09.2020
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Новини Тернополя 

У шістьох закладах освіти в області майже третина педагогів інфіковані COVID-19

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У шести закладах освіти області майже третина педагогічних працівників перебувають на лікуванні з діагнозом COVID-19, що спричиняє труднощі в організації освітнього процесу.

Завтра, 1 вересня, навчання у школах розпочнеться у звичному режимі, але за певними правилами, кажуть у тернопільській ОДА.
Винятком є лише школи, які знаходяться у червоній зоні епіднебезпеки. Тут навчання відбуватиметься дистанційно.
Очільник області Володимир Труш наголосив керівникам освіти, що кожна школа має бути забезпечена масками у достатній кількості, а умови навчання мають відповідати вимогам МОЗ та МОН.
  • Якщо виникне потреба, місцеві комісії з питань ТЕБ та НС можуть самостійно приймати рішення щодо організації навчального процесу у кожній школі окремо. Але лише в частині посилення заходів. Його приймають з врахування показників захворюваності.

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