У шістьох закладах освіти в області майже третина педагогів інфіковані COVID-19

У шести закладах освіти області майже третина педагогічних працівників перебувають на лікуванні з діагнозом COVID-19, що спричиняє труднощі в організації освітнього процесу.

Завтра, 1 вересня, навчання у школах розпочнеться у звичному режимі, але за певними правилами, кажуть у тернопільській ОДА.

Винятком є лише школи, які знаходяться у червоній зоні епіднебезпеки. Тут навчання відбуватиметься дистанційно.

Очільник області Володимир Труш наголосив керівникам освіти, що кожна школа має бути забезпечена масками у достатній кількості, а умови навчання мають відповідати вимогам МОЗ та МОН.

Якщо виникне потреба, місцеві комісії з питань ТЕБ та НС можуть самостійно приймати рішення щодо організації навчального процесу у кожній школі окремо. Але лише в частині посилення заходів. Його приймають з врахування показників захворюваності.