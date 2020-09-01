На чемпіонаті України тернопільські легкоатлети показали високі результати та вибороли п’ять медалей

На чемпіонаті України серед дорослих та молоді, який проходив 29-30 серпня в Луцьку, знову порадували наші легкоатлети, показавши високі результати та виборовши п’ять медалей. В бігу на 3000 метрів з перешкодами знову впевнену перемогу здобула Стребкова Наталія (10.01,77 сек, тренер Степанюк Олександр, ШВСМ); срібну медаль на дистанції 5000м з результатом 14.21,64 виборов Стребков Іван (ШВСМ, тренери Борейко Михайло, Степанюк Олександр); Шилівський Олександр (ШВСМ, тренер Панасюк Іван) з результатом 50.85 м в метанні диску здобув бронзову нагороду серед дорослих та срібну серед молоді; вихованка Зборівської ДЮСШ Долинчук Оксана (тренер Небельський Володимир) в бігу на 800м (2.08,62 сек) виборола бронзову медаль серед молоді та стала сьомою серед дорослих. Щодо інших учасників то – четвертою в стрибках в висоту стала Сефанишина Христина; восьмі місця в стрибках в довжину та потрійному зайняли – Крук Сергій та Чорнота Дмитро, і в стрибках в висоту Хома Олександр став десятим.