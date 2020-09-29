У Тернополі вшанували жертв Голокосту

29 вересня – 79-ті роковини початку масових страт нацистськими окупантами в урочищі Бабин Яр у Києві євреїв, ромів, українців та представників інших національностей. Пам`ятні заходи відбулися у Тернополі, біля пам’ятника жертвам Голокосту.





«79 років тому у спільне минуле українського та єврейського народів була вписана чорна сторінка. З сумом в серці згадуємо мільйони загублених тоталітарним нацистським режимом життів. Ці болісні роздуми – застереження для нас і для майбутніх поколінь , до чого може привести політика нетерпимості і ненависті. Пам’ятаємо і ніколи не допустимо повторення помилок минулого. Ми схиляємо голову перед усіма жертвами Бабиного Яру. І не маємо права забути ці страшні злочини. Вічна пам’ять жертвам Голокосту», – зазначив заступник голови обласної державної Віктор Устенко.