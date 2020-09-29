15:29 | 29.09.2020
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Політика 

У Тернополі вшанували жертв Голокосту

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29 вересня –  79-ті роковини початку масових страт нацистськими окупантами в урочищі Бабин Яр у Києві євреїв, ромів, українців та представників інших національностей. Пам`ятні заходи відбулися у Тернополі, біля пам’ятника жертвам Голокосту.



«79 років тому у спільне минуле українського та єврейського народів була вписана чорна сторінка. З сумом в серці згадуємо мільйони загублених тоталітарним нацистським режимом життів. Ці болісні роздуми – застереження для нас і для майбутніх поколінь , до чого може привести політика нетерпимості і ненависті. Пам’ятаємо і ніколи не допустимо повторення помилок минулого. Ми схиляємо голову перед усіма жертвами Бабиного Яру. І не маємо права забути ці страшні злочини. Вічна пам’ять жертвам Голокосту»,  – зазначив заступник голови обласної державної Віктор Устенко. 

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