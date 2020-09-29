На Тернопільщині запрацювала електронна система видачі результатів ПЛР-тестів

В обласному лабораторному центрі запрацювала електронна система видачі результатів ПЛР-тестів на коронавірус. Про це повідомила виконувачка обов’язків директорки центру Оксани Чайчук.

За її словами, тепер люди, які зробили тест, зможуть отримати результат швидше, оскільки система автоматично надсилає його до медзакладу. Раніше результати виписували у заключенні, яке лікарі забирали самостійно. Електронною системою вірусологи користуються тиждень.

До лабораторного центру зразки для дослідження на коронавірус привезли з обласного онкодиспансеру. За словами заступниці директора медзакладу Наталії Волощук , це 15 зразків пацієнтів стаціонару.

Зразки передають у лабораторію через захисне вікно.

Окрім пробірок, лаборанти отримують накладні з даними пацієнта, на них клеять штрих-коди і нумерують.

Проштриховані пробірки передають вірусологам. Вони готують матеріали для дослідження у шафі біологічної безпеки.

Загалом дослідження триває близько 6 годин. За словами заступниці директорки обласного лабораторного центру Юлії Кравчук, коли результат готовий, його вносять в електронну систему відповідно до штрих-коду пацієнта.

За словами виконувачки обов’язків директорки обласного лабораторного центру Оксани Чайчук, на встановлення електронної системи витратили півмільйона гривень.

Нагадаємо, обласний лабораторний центр – єдиний в області увійшов до переліку сертифікованих лабораторій України, де можуть робити тести методом полімеразно-ланцюгової реакції. За словами Чайчук, за добу опрацьовують близько 1000 зразків. Найбільша кількість тестів, які робили за добу – 1326. Суспільне