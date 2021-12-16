Уперше в історії Тернополя депутата оштрафовано за висадку дерев на місці щойно зрубаних

Уперше в історії Тернополя Адмінкомісія Тернопільської міськради оштрафувала діючого депутата за висадку дерев на місці щойно зрубаних. Нагадаємо, 15 жовтня, мешканці вулиць Живова, Острозького і Оболоня спільного з депутатами Тернопільської міської ради від «Сили людей» Іваном Коваликом та Іваном Сороколітом прибрали територію та висадили близько 20-ти дерев на місці місце зеленої зони, яку тернопільська влада вирішила віддала під забудову торговими кіосками.

15 грудня депутати від “Сили Людей” Іван Сороколіт, Іван Ковалик та Ігор Турський більше двох годин опонували членам Адмінкомісії щодо складених на них поліцією протоколів про адміністративні правопорушення на вулиці Живова пов’язаних з демонтажем незаконного паркану на зеленій зоні і висадці дерев.

У складеному на депутатів протоколі було зазначено, що один з них робив публічні заклики до пошкодження чужої власності.

Але, як виявилось, жодних доказів цьому немає. Витратили чимало часу на перегляд відеоматеріалів і так і не знайшли цих закликів. Хоча, якщо би була нагода, я би обов’язково людям наголосив, що будь-які конструкції на зеленій зоні без ознакувальної інформації варто обережно прибирати. Інакше – земельні злодії позахоплюють всю вільну міську землю, а ти потім з ними судись… Моя участь у прибиранні скверу, де ходять діти й дорослі, від небезпечного будівельного сміття (арматури, дощок з великими оголеними цвяхами та розкидану бляху) – поліція назвала пошкодженням чужої власності. А, як виявилось, жодних доказів що будівельне сміття це чиясь власність – немає. А якщо є власник того безладу, то варто якраз його притягнути до відповідальності. За логікою поліції, якщо хтось з тернополян помітить на траві чи тротуарі розбиту пляшку, то в жодному разі її не прибирайте, бо вона може виявитись чиєюсь власністю. Висадку дерев на місці щойно, потайки зрубаних, поліція трактує як «самоуправство» (самовільне, всупереч встановленому законом порядку, здійснення свого дійсного або гаданого права, що не завдало істотної шкоди громадянам або державним чи громадським організаціям). Так, зізнаюсь, дерева садив. І у майбутньому також буду це робити. Бо часто це єдиний спосіб захисту зелених зон міста, – розповідає Іван Сороколіт.

Що у підсумку? Івана Сороколіта оштрафували на 51 гривню.

Депутат переконаний, що це мізерна ціна, яку будь-хто готовий платити за захист Тернополя від земельного дерибану.

Кого з учасників акції по захисту зелених зон викликають на Адмінкомісію – давайте знати. Будемо надавати консультації і допомогу, – каже Іван Сороколіт.