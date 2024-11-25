В’ячеслав Негода пропонує обласній раді знайти інше приміщення для ветеранів і не зазіхати на приміщення мистецького коледжу

Враховуючи чисельні звернення і негативну реакцію колективу Тернопільського мистецького коледжу ім. Соломії Крушельницької на ініціативу депутата обласної ради, Тернопільською обласною військовою адміністрацією було надіслано лист до обласної ради, у якому зазначено, що даний навчальний корпус внесено до Єдиної державної бази з питань освіти і відноситься до переліку об’єктів матеріально-технічної бази закладу для провадження освітньої діяльності (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.06.2023) і його не можуть вилучити без попереднього погодження з Міністерством освіти та науки та самим коледжом.