В’ячеслав Негода пропонує обласній раді знайти інше приміщення для ветеранів і не зазіхати на приміщення мистецького коледжу
Як відомо, на сесії Тернопільської обласної ради, що відбулася 29 жовтня 2024р., депутат обласної ради Василь Деревляний запропонував передати один з корпусів Тернопільського мистецького коледжу ім. Соломії Крушельницької для влаштування Будинку ветеранів.
Необхідно підкреслити, що дана будівля (за адресою м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, буд. 17) є комунальною власністю Тернопільської обласної ради, яку 21 грудня 2022 року було передано на баланс мистецького коледжу. Коледж також є комунальною установою, власником і засновником якої є Тернопільська обласна рада, про це розповідає начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.
- Враховуючи чисельні звернення і негативну реакцію колективу Тернопільського мистецького коледжу ім. Соломії Крушельницької на ініціативу депутата обласної ради, Тернопільською обласною військовою адміністрацією було надіслано лист до обласної ради, у якому зазначено, що даний навчальний корпус внесено до Єдиної державної бази з питань освіти і відноситься до переліку об’єктів матеріально-технічної бази закладу для провадження освітньої діяльності (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.06.2023) і його не можуть вилучити без попереднього погодження з Міністерством освіти та науки та самим коледжом. Обласна військова адміністрація неодноразово озвучувала свою пропозицію про термінове вирішення питання з приміщенням для розміщення установи, на яку буде покладено функції з утворення ветеранських просторів у громадах області, в тому числі фінансування діяльності помічників ветеранів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. Розраховуємо, що обласною радою будуть розглянуті інші пропозиції щодо розміщення ветеранської установи, які не будуть стосуватися приміщень Тернопільського мистецького коледжу ім. Соломії Крушельницької.