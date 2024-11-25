15:38 | 25.11.2024
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До 7 років позбавлення волі засуджено закарпатця, який у Почаєві вбив матір своєї шестимісячної доньки

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За публічного обвинувачення прокурорів Кременецької окружної прокуратури Кременецьким районним судом до 7 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який завдав цивільній дружині тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило її смерть (ч. 2 ст.121 КК України).

Прокурор довів у суді, що зранку 8 червня 2024 року засуджений, вживаючи разом із потерпілою та сусідом алкоголь, сильно вдарив її кулаками в живіт. І хоча жінка поскаржилась на сильний біль після побиття, чоловік не надав значення її словам, а продовжував випивати. За свідченням експертизи вночі жінка померла внаслідок заподіяних напередодні тяжких тілесних ушкоджень – закритої травми живота з ушкодженням селезінки, що призвело до масивної крововтрати, внутрішньо черевної кровотечі. Сиротою залишилась їх шестимісячна донька.

Відтак, за вироком суду чоловік проведе 7 років за ґратами. Також засуджений сплатить 400 тис грн моральної шкоди матері вбитої, яка тепер доглядатиме осиротілу внучку.

Засуджений перебуває під вартою.

Вирок ще не набрав законної сили.

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