Віктор Овчарук: Упродовж усієї каденції обласна рада активно   працювала, щоб зробити медичні послуги якіснішими та доступнішими

Внаслідок впровадження реформи децентралізації, а відтак – фінансової реформи: видатки обласного бюджету Тернопільської області за 2016- 2020 роки на охорону здоров’я становили 2016 рік – 547 551,0 тис. грн., 2017 – 720 921,9 тис. грн., 2018 – 793 814,3 тис. грн., 2019 – 837 761,7 тис. грн.., 2020 – за 8 місяців виконано – 280 748,3 тис.грн. (при уточненому плані на 2020 рік – 356 619,4) відповідно.

Реформи необхідні були давно. Адже за попередні понад двадцять років медицина була найчастіше деструктуризованою галуззю, основним принципом фінансування якої було кількість ліжкомісць чи населення регіону. Як наслідок – «роздуті» штати працівників та їх низькі заробітні плати, відтак – недостатність чи відсутність сучасного обладнання, як наслідок недопустимо низький рівень наданої медичної послуги.

Первинний рівень медичної допомоги – це основа системи охорони здоров’я області, відтак практичне втілення реформи розпочато саме з первинки. Щодо мережі первинної ланки, то в Тернопільській області первинна медико-санітарна допомога надається в 35 закладах охорони здоров’я, із них 24 центри первинної медико-санітарної допомоги, 6 з яких діють в складі ОТГ221 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, в тому числі – 16 в м. Тернопіль; 33 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пункти.

В області сплановано оптимальну мережу закладів охорони здоров’я, що забезпечить медичне обслуговування населення у сільській місцевості, з урахуванням кількості населення, рівня розвитку інфраструктури, доступності надання медичної допомоги, а також потенційних адміністративних центрів спроможних територіальних громад. До спроможної мережі ввійшли: 17 центрів первинної медичної допомоги, 66 амбулаторій групової практики, 118 амбулаторій монопрактики, 249 пунктів здоров’я.

Незважаючи на те, що область не брала участі у грантах Світового банку та інших міжнародних донорських програмах проведено ряд кроків щодо реформування первинної допомоги, а саме: запроваджено електронний реєстр пацієнтів з повним програмним забезпеченням, на що скеровано близько 500 тис. грн. з обласного бюджету та вдалося провести ремонтні роботи в 45 закладах охорони здоров’я сільської медицини на суму близько 17 млн. грн.

Багато зроблено і на вторинному та третинному рівнях.

Далі буде.