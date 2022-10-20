Влада блокує вихід парафій з московської церкви, – Епіфаній

Влада блокує вихід парафій з московської феесбешної церкви.

Священний Синод ПЦУ оприлюднив заяву щодо створення штучних перешкод для переходу громад із московського патріархату.

Зокрема у заяві йдеться, що протягом понад чотирьох місяців під різними формальними приводами відбувається відкладання реєстрації статуту Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі Православної Церкви України.

В цей же час керівник служби, що відповідає за державно-церковні відносини, робить публічні коментарі, які дискредитують Православну Церкву України та захищають існуючу монополію структури московського патріархату на богослужіння в українській святині.

Священний Синод вважає таку ситуацію обурливою і абсолютно неприйнятною.

Не вчинено дій на виконання понад пів року тому ухваленої постанови парламенту щодо передачі у власність єпархії ПЦУ приміщення кафедрального храму в Сімферополі, чого єпархія, заради захисту майнових прав, вимагає багато років.

Під надуманим приводом необґрунтовано було продовжено процес внесення технічних змін до Статуту Донецької єпархії ПЦУ, що спричинило серйозні ускладнення для здійснення нею благодійної праці.

Натомість у комунікації від керівництва органу, який мав би в релігійній сфері захищати Україну від російської гібридної агресії, систематично звучать наративи, цілком співзвучні зі штампами пропаганди московського патріархату.

Зокрема це обвинувачення у «захопленні храмів», іменування релігійного об’єднання, що має лише 4% суспільної підтримки, «найбільшим», намагання видати заяви зборів цього об’єднання, які дотепер так повною мірою офіційно і не були опубліковані, за нібито реальне рішення про припинення підпорядкування цієї структури московському патріархату тощо.

“Все вище зазначене викликає серйозне занепокоєння, особливо в умовах триваючої повномасштабної російської агресії, в якій структури Московського патріархату відіграють вагому роль, виправдовуючи і заохочуючи її. Якщо створення системних перешкод не буде припинене, це значно ускладнить ситуацію та змусить Православну Церкву України захищати законні права громад та вірних через публічні протести”, – відзначив Епіфаній Митрополит Київський і всієї України від імені усього Синоду.