Володимир Гройсман став першим клієнтом ЦНАПу в с. Золотники

Зустріли очільника уряду в селі Золотники на Теребовлянщині нині велелюдно й з міні-концертом. Жінки, чоловіки, діти колядували. Багато місцевих тримали синьо-жовті кульки з логотипом ЦНАПу.

Хтось прийшов зробити з ним селфі, хтось просто подивитися/почути, дехто й щоб поскаржитися.

Прем‘єр-міністр оглянув приміщення ЦНАПу, поставив кілька запитань тутешнім працівникам щодо програмного забезпечення, поспілкувався з журналістами. Й вирушив в на інспекцію в державну аптеку села (про це ми писали сьогодні в іншій публікації).

Через щойновідкритий ЦНАП у Золотниківській об’єднаній територіальній громаді надаватимуть поки що 60 послуг. Зокрема, у сфері реєстрації місця проживання, земельних відносин, будівництва, дозвільні документи, призначення субсидій, довідки.

ЦНАП розташували в адмінбудинку сільської ради. Тут є зона очікування, зона прийому громадян, бек-офіс (закрита зона), кімната для персоналу. До ЦНАПу можна потрапити і через пандус. Є туалет для осіб з обмеженими можливостями та куточок для дітей.

Тут працевлаштували 5 осіб.

Наразі ЦНАП заключив меморандуми про співпрацю щодо надання адмінплслуг з відділами соцзахисту, Пенсійного фонду району, центром зайнятості.

Приблизна вартість проекту – 1,4 млн грн (з них 600 тис. – з місцевого бюджету).

Нагадаємо, 23 липня 2015 року Золотниківська об’єднана громада утворилася з 14 сільських рад, зараз їх – 23.