Тернопільська міська рада несподівано потрапила у незручне становище через дивну помилку. Питання лиш, чи було зроблено це свідомо?

Наприкінці березня на сайті мерії відрепортували про купівлю нових автомобілів швидкої допомоги, вказавши в офіційному повідомленні, що на даний транспорт з міського бюджету виділили 26 млн грн. Звісно в інформації не забули процитувати добре міського голову Сергія Надала. Той відзначив, як це чудово, що є таке оновлення автопарку, яке допоможе врятувати у місті не одне життя.

Все вийшло гарно, райдужно, на позитиві. Та тільки не зовсім правдиво. Власне, чим неодноразово грішать сповнені позитиву повідомлення про діяльність міського голови.

Місцеві активісти зацікавилися появою автомобілів швидкої і виявили, що міська рада до них жодним чином не причетна.

«Мер пропіарився на телебаченні, а міськрада на сайті написала, що виділила 26 млн. грн на закупівлю автомобілів швидкої допомоги, цю інформацію звичайно поширило багато ЗМІ, адже публіковано на офіційному сайті ТМР. А коли перевіряєш інформацію, пишеш інформаційний запит і вимагаєш надали підтверджувальні документи, то виявляється, що на цей проєкт міськрада не виділила жодної гривні… Цирк на дроті», – описав ситуацію у Фейсбуці тернополянин Олег Синовець.

Активістів насторожило, що про купівлю швидких відрапортувало керівництво ТОДА, і при цьому про принаймні найменшу причетність в даному здобутку міської казни Тернополя не згадало ні словечком.

«У відеозверненні заступник голови обласної державної адміністрації заявив, що автомобілі були закуплені попередньою владою за кошти державного бюджету, а Тернопільська обласна рада підтримала своїм рішенням виділення 26 мільйонів, що в загальному склало суму у 106 млн грн.

Тернопільський мер теж, зокрема, подякував обласній раді, що підтримали співфінансування, придбали цей транспорт який, як ніколи потрібний для міста… Ми вирішили перевірити правдивість чергової новини, яка досі поширюється й іншими засоби масової інформації… Отримавши на наші запити відповіді з відповідними документами від Тернопільської обласної державної адміністрації та обласної ради, підозри щодо обману громади командою мера збільшились. А після відповіді виконавчого комітету Тернопільської міської ради, що 26 млн грн на цей пілотний проєкт вони не виділяли, стало зрозуміло, що сайт міської ради та засоби масової інформації поширюють неправду, свідомо чи несвідомо створюючи позитивний імідж наскрізь корумпованій тернопільській владі, не соромлячись приписувати їм чужі витрати та заслуги», – йдеться в повідомленні місцевого Демальянсу.

У ньому також містилася вимога написати спростування, адже сайт мерії поширив відверту неправду. Дану вимогу також почали висувати дописувачі в коментарях під постом Олега Синовця. Тернополяни висловлювали несприйняття того, що мерія приписала собі чужі заслуги.

Керівник прес-служби мерії намагалася пояснити, що від помилок ніхто не застрахований, на що їй цілком логічно порадили помилку виправити.

І врешті сталося. 30 квітня на сайті міськради було опубліковано інформацію під заголовком «Уточнення щодо публікації».

«На сайті Тернопільської міської ради 27 березня була розміщена публікація щодо прибуття на Тернопільщину 42-ох нових машин швидкої допомоги. Уточнюємо, що проект з оновлення автопарку машин швидкої допомоги було реалізовано за співфінансуванням державного та обласного бюджетів. Загальний бюджет на закупівлю автомобілів складав 106 млн. грн, з них 26 млн. грн було виділено саме Тернопільською обласною радою. Додатково зазначимо, що усі 42 автомобілі, що прибули, були розподілені між районами Тернопільської області. Для обслуговування тернополян декілька машин були передані в обласну структуру – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», – сказано в інформації.

Жодної згадки про допущену помилку. Мотиви уточнення в повідомленні теж не наведені. Але факт того, що принаймні на офіційному ресурсі виправили дивну помилку, уже можна вітати.

А тернополянам варто розуміти – не завжди інформація, яку їм подають навіть з офіційного ресурсу мерії, обов’язково є на 100% правдою. Благою і очищеною від маніпуляцій. Бо не все те золото, що блистить. Навпаки, краще задуматися, чому цей блиск на стільки яскравий, що аж неприродній, і чому йому так багато. Чи бува не для того, щоб засліпити і в такий спосіб приховати все темне, якого може виявитися стократ більше за розмір сяючого німбу? І, найголовніше, за чий кошт блистить?