Вячеслав Негода повідомив про звільнення Степана Куйбіди з посади першого заступника начальника Тернопільської ОВА

17 листопада 2025 року очільник Тернопільської обласної державної адміністрації Вячеслав Негода на своїй сторінці у Facebook оголосив про підписання розпорядження про звільнення Степана Куйбіди з посади першого заступника начальника Тернопільської ОВА. За словами Негоди, це рішення було власним вибором Степана Куйбіди, який ухвалив його «усвідомлено і спокійно».

Вячеслав Негода додав, що немає жодних прихованих мотивів або «закулісних історій» щодо цього рішення. Він підкреслив, що Куйбіда був відповідальний за важливі напрямки роботи, і завжди намагався виконувати більше, ніж вимагала його посада. Куйбіда показав високий професіоналізм, здатність вирішувати складні завдання та адаптуватися до змінних умов.

Степан Куйбіда працював у Тернопільській обласній державній адміністрації на керівних посадах, займався кількома важливими напрямками, зокрема в сфері економіки та внутрішньої політики. Куйбіда активно працював у рамках розвитку соціальних і економічних ініціатив, вирішуючи питання життєдіяльності області в умовах війни.

Очільник області висловив вдячність Степану Куйбіді за його витримку, професіоналізм та результативну роботу, зазначивши, що державники такого рівня мають працювати на всіх рівнях органів влади. Вячеслав Негода побажав Куйбіді світлого та результативного подальшого шляху, що, на його думку, відображає високий рівень роботи Степана Куйбіди в ОВА.