Захисник з Тернопільщини Іван Тима став повним кавалером ордена «За мужність»
Медаль знайшла свого героя!
Наш земляк Іван Ігорович Тима став повним кавалером ордена «За мужність». Повідомляє група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.
Іван — старший сержант, військовослужбовець 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем Збройних Сил України «Птахи Мадяра».
Ордени III та II ступеня він отримав ще в піхотних підрозділах, а І ступінь — уже під час служби в підрозділі безпілотників.
Найвражаюче те, що Іван підірвався на міні, але не зламався: відмовився від тривалої реабілітації й уже за кілька тижнів повернувся до виконання бойових завдань.
Ця нагорода — не просто відзнака. Це символ незламної сили духу, яку несе український народ.