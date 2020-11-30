Тернопільщина: Верховний суд визнав правомірним накладення штрафу за нелегального працівника

Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими було визнано протиправною та скасовано постанову Управління Держпраці у Тернопільській області про накладення на тернопільського роботодавця штрафу у сумі 43 тис. 500 грн за допуск працівника до роботи без укладення трудових відносин.

Як повідомила інспектор праці Ірина Гранківська, у роботодавця, який здійснює підприємницьку діяльність у торговому закладі, розташованому на одному з масивів міста Тернополя, ще у вересні 2016 року було проведено позаплановий захід державного контролю, під час якого виявлено працівницю, яка проходила так зване «стажування» на посаду продавчині продуктового магазину.

За допущені роботодавцем порушення законодавства про працю в частині допуску до роботи працівника без оформлення трудових відносин, Управлінням було винесено постанову про накладення на нього штрафу у сумі 43 тис. 500 грн. Фізична особа-підприємець, мотивуючи тим, що працівник виконувала у магазині роботи за цивільно-правовим договором, оскаржила це рішення у суді.

Суд апеляційної інстанції залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким постанову Управління було визнано протиправною та скасовано. Не погоджуючись з цим, Управління звернулося з касаційною скаргою до вищестоящого суду.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, погодившись з правовою позицією Управління, скасував у листопаді поточного року судові рішення нижчестоящих судів та відмовив у задоволенні позову роботодавця.