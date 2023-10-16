За пів року Михайло Головко та його заступники витратили на відрядження близько півмільйона гривень

За шість місяців 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко та його заступники Володимир Болєщук й Ігор Сопель витратили на відрядження майже 143 тисячі бюджетних гривень. Ще понад 332 тисячі бюджетних коштів пішло на відрядження “окремим посадовим особам” виконавчого апарату обласної ради.

Відповідні дані Politerno вкотре надає депутат Тернопільської обласної ради Ігор Жмінка.

В період з 1 січня 2023 року по 31 липня 2023 року (за сім місяців 2023 року) оплата відряджень окремим посадовим особам виконавчого апарату Тернопільської обласної ради становила – 332 352.62 грн. (триста тридцять дві тисячі триста п’ятдесят дві грн. 62 коп.).

Помісячно:

В січні 2023 року оплата відряджень – 20 873.41 грн.

В лютому 2023 року оплата відряджень – 11 199.87 грн.

В березні 2023 року оплата відряджень – 24 040.47 грн.

В квітні 2023 року оплата відряджень – 72 422.55 грн.

В травні 2023 року оплата відряджень – 42 363.27 грн.

В червні 2023 року оплата відряджень – 101 703.29 грн.

В липні 2023 року оплата відряджень – 59 749.76 грн.

Голова Тернопільської обласної ради Головко М.Й.

В період з 1.01.2023 року по 01.06.2023 року (за шість місяців 2023 року) оплата відряджень голові Тернопільської обласної ради Головку М.Й., становить 54 813.23 грн. (п’ятдесят чотири тисячі вісімсот тринадцять грн. 23 коп.).

Помісячно:

В січні 2023 року оплата відряджень голові Тернопільської обласної ради Головку М.Й. – 7 768.12 грн.

В лютому 2023 року оплата відряджень голові Тернопільської обласної ради Головку М.Й. – 3 861.48 грн.

В березні 2023 року оплата відряджень голові Тернопільської обласної ради Головку М.Й. – 4 025.36 грн.

В квітні 2023 року оплата відряджень голові Тернопільської обласної ради Головку М.Й. – 15 706.76 грн.

В травні 2023 року оплата відряджень голові Тернопільської обласної ради Головку М.Й. – 3 903.36 грн.

В червні 2023 року оплата відряджень голові Тернопільської обласної Головку М.Й. – 19 548.15 грн.

Перший заступник голови Тернопільської обласної ради Болещук В.М.

В період з 1.01.2023 року по 30.06.2023 року (за шість місяців 2023 року) оплата відряджень першому заступнику голови Тернопільської обласної ради Болещуку В.М. становить 56 612.10 грн. (п’ятдесят шість тисяч шістсот дванадцять грн. 10 коп.).

Помісячно:

В січні 2023 року оплата відряджень першому заступнику голови Тернопільської обласної ради Болещуку В.М. – 3 512.97 грн.

В лютому 2023 року оплата відряджень першому заступнику голови Тернопільської обласної ради Болещуку В.М. – 3 491.02 грн.

В березні 2023 року оплата відряджень першому заступнику голови Тернопільської обласної ради Болещуку В.М. – 3 632.06 грн.

В квітні 2023 року оплата відряджень першому заступнику голови Тернопільської обласної ради Болещуку В.М. – 10 641.45 грн.

В травні 2023 року оплата відряджень першому заступнику голови Тернопільської обласної ради Болещуку В.М. – 3 533.46 грн.

В червні 2023 року оплата відряджень першому заступнику голови Тернопільської обласної ради Болещуку В.М., – 31 801.14 грн.



Заступник голови Тернопільської обласної ради Сопель І.М.

В період з 1.03.2023 року по 31.07.2023 року (за п’ять місяців 2023 року) оплата відряджень заступнику голови Тернопільської обласної ради Сопелю І.М. становила

31 419.82 грн. (тридцять одна тисяча чотириста дев’ятнадцять грн. 82 коп.).

Помісячно:

В березні 2023 року оплата відряджень заступнику голови Тернопільської обласної ради Сопелю І.М. – 2 910.40 грн.

В квітні 2023 року оплата відряджень заступнику голови Тернопільської обласної ради Сопелю І.М. – 8 368.20 грн.

В травні 2023 року оплата відряджень заступнику голови Тернопільської обласної ради Сопелю І.М. – 8 230.95 грн.

В червні 2023 року оплата відряджень заступнику голови Тернопільської обласної ради Сопелю І.М. – 3 842.22 грн.

В липні 2023 року оплата відряджень заступнику голови Тернопільської обласної ради Сопелю І.М. – 8 068.05 грн.

Політерно