На Тернопільщині безвісті зникла Ніна Косолап

Чортківським РУП ГУНП в Тернопільській області розшукується безвісті зникла гр. Косолап Ніна Прокопівна, 1939 року народження, уродженка м. Каховка Миколаївської області, жителька м. Чортків Тернопільської області, яка 15.08.2026 року близько 20:00 год. самостійно залишила місце свого проживання та по даний час не повернулась, місце знаходження останньої не відоме. Громадянка Косолап Н.П. має психічні розлади здоров’я, хворіє на деменцію, може поводитись агресивно.

Прикмети розшукуваної: на вигляд 85-90 років, зріст близько 170-175 см., худорлявої тіло будови, волосся по плечі, сиве з рудими частками після залишків фарбування, очі світло сірого кольору. Була одягнена у футболку білого кольору з візерунками у вигляді маленьких квіток по всій поверхні, штани темно-зеленого кольору та тапки темного кольору.

Якщо Ви бачили гр. Косолап Н.П. або Вам відоме місце її знаходження, просимо Вас негайно відомими у Чортківське РУП ГУНП в Тернопільській області за телефоном: 38098-74-37-178, 38097-176-96-16 або 102.