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На Тернопільщині безвісті зникла Ніна Косолап

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Чортківським РУП ГУНП в Тернопільській області розшукується безвісті зникла гр. Косолап Ніна Прокопівна, 1939 року народження, уродженка м. Каховка Миколаївської області, жителька м. Чортків Тернопільської області, яка 15.08.2026 року близько 20:00 год. самостійно залишила місце свого проживання та по даний час не повернулась, місце знаходження останньої не відоме. Громадянка Косолап Н.П. має психічні розлади здоров’я, хворіє на деменцію, може поводитись агресивно.

❗️Прикмети розшукуваної: на вигляд 85-90 років, зріст близько 170-175 см., худорлявої тіло будови, волосся по плечі, сиве з рудими частками після залишків фарбування, очі світло сірого кольору. Була одягнена у футболку білого кольору з візерунками у вигляді маленьких квіток по всій поверхні, штани темно-зеленого кольору та тапки темного кольору.

❗️Якщо Ви бачили гр. Косолап Н.П. або Вам відоме місце її знаходження, просимо Вас негайно відомими у Чортківське РУП ГУНП в Тернопільській області за телефоном: 38098-74-37-178, 38097-176-96-16 або 102.

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