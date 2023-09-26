Заступник Головка – Володимир Болєщук отримав у 2023 році премій більше, ніж голова

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко з 1 січня по 31 липня 2023 року преміював себе на загальну суму 217 836 гривень. Його заступники Володимир Болєщук та Ігор Сопель за цей період отримали премій на 228 220 та 153 948 гривень відповідно.

Дану інформацію Politerno отримало від депутата Тернопільської обласної ради Ігоря Жмінки.

Днями у соціальній мережі Facebook були оприлюднені дані про зарплати та премії працівників виконавчого апарату та секретаріату Тернопільської обласної ради за 2023 рік. Також зазначалося, що голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко отримав 830 тисяч гривень зарплати за 8 місяців. Володимир Болєщук та Ігор Сопель, як його заступники, отримали за цей самий період від 500 до 600 тисяч гривень заробітної плати. Отже, якщо додати до зарплати Михайла Головка загальну суму премій, то виходить, що за 8 місяців керівник облради отримав більше мільйона гривень. Трохи менше заробили його заступники.







Також були названі зарплати та премії найближчого оточення Михайла Головка. Своєю чергою від Ігоря Жмінки ми отримали узагальнені дані щодо преміювання апарату, управлінь та комунальних установ Тернопільської обласної ради.

Слід зазначити, що в Тернопільській обласній раді немає норм, які б регулювали розподілення премій. Розмір премії залежить від виконання показників. Отже, фонд преміювання знаходиться під повним контролем голови органу і лише він визначає кому і яку премію виписувати. Саме тому ми бачимо відверте кумівство з боку Михайла Головка, коли, скажімо, його водій або СММ-ник дружини отримують премії на рівні заступників або голів управлінь.

Згідно з отриманими від депутата документами, у січні 2023 року окремим посадовим особам виконавчого апарату Тернопільської обласної ради було нараховано премій у сумі 592 932.14 грн.

У лютому 2023 року – 744 672.80 грн.

У березні 2023 року – 761 638.41 грн.

У квітні 2023 року – 851 857.35 грн.

У травні 2023 року – 893 782.16 ГРН.

У червні 2023 року – 707 229.94 грн.

У липні 2023 року – 333 103.99 грн.

Усього за 7 місяців працівникам виконавчого апарату Тернопільської обласної ради було нараховано та виплачено премій на суму – 4 885 226.79 грн.

У цьому році, як відомо, Тернопільська обласна рада збиралася два рази – у березні та у серпні. Другий раз Михайло Головко поголовувавати на сесії із зрозумілих причин не зміг. Тож за які такі заслуги голова облради відпреміював себе улюбленого та апарат із секретаріатом, які цього року теж не надто перевтомилися – не зрозуміло.

Politerno