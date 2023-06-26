Засуджений за корупцію екс- чиновник отримує на Тернопільщині підряди на сотні мільйонів

Будівельна компанія « Валк », яку очолює раніше засуджений за хабарництво чиновник Тернопільської ОДА Ігор Табалюк, отримала понад 200 млн грн з місцевих бюджетів Тернопільщини за виконання різноманітних ремонтних робіт.

ТОВ «Будівельна компанія “Валк”» зареєстроване у 2016 році у селі Великі Гаї Тернопільської області і належить Сергію Ліщишину та Ігорю Табалюку. Загалом ця компанія отримала на Тернопільщині 129 комунальних і державних підрядів загальною вартістю 201 млн грн.

Раніше один зі співвласників компанії Ігор Табалюк працював начальником ДУ «Госпрозрахункова група Тернопільської обласної державної адміністрації», але у 2017 році його затримали на хабарі. З’ясувалося, що він обіцяв одному з місцевих підприємців контракт на ремонт об’єкту комунальної власності вартістю 800 тис. грн за 10% «відкату», тобто 80 тис. грн. Затримали Табалюка з частиною хабаря – 32 тис. грн.

Табалюк уклав угоду про визнання винуватості і того ж року суд офіційно визнавйого винним у зловживанні впливом (ст. 369-2 ККУ), оштрафував на 25 тис. грн і заборонив протягом наступних трьох років обіймати керівні посади на підприємствах усіх форм власності.

У 2021 році, коли сплив термін заборони, Табалюк став співвласником компанії «Валк» замість свого батька Юрія Табалюка, а цього року офіційно став директором компанії.

Втім, уже через кілька місяців після вироку Табалюку у 2017 році департамент капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації почав замовляти послуги у компанії «Валк», станом на сьогодні загальна сума становить майже 26 млн грн.

Загалом компанія «Валк» успішно співпрацює не лише з Тернопільською ОДА – загальна вартість державних і комунальних підрядів уже перевищила 200 млн грн. Останню на момент публікації пряму безконкурентну угоду на 1,4 млн компанія уклала з Великогаївською сільською радою на ремонт шкільного спортзалу у селі Дичків. За даними Clarity Project, лише з цією сільрадою компанія «Валк» підписала 22 угоди загальною вартістю близько 5 млн грн.