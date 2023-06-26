У Тернополі поліцейські врятували жінку, котра хотіла вистрибнути з вікна

Виїхавши на повідомлення про сімейний конфлікт, спіробітники поліції врятували жінку, яка хотіла вчинити самогубство.

До Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 38-річного жителя обласного центру про те, що його співмешканка вчиняє сварку. На місце події прибула мобільна група із реагування на факти домашнього насильства.

У квартирі перебував заявник та його співмешканка. Жінка ображала чоловіка лайливими словами.

На його прохання зібрати свої речі та покинути його помешкання не реагувала. Правоохоронці вгамували жінку та припинили суперечку.



На тернополянку склали протокол за статтею 173-2 КУпАП (домашнє насильство), а також винесли їй терміновий заборонний припис, згідно з яким їй було заборонено контактувати із співмешканцем у будь-який спосіб терміном на 5 діб.

У присутності інспекторів

кривдниця почала збирати свої речі, щоб покинути житло заявника. Під час цього вона раптово підбігла до вікна, відчинила його та хотіла стрибнути вниз. Поліцейські зреагували митєво, схопили жінку та затягнули до квартири. Надалі врятовану передали медикам.

З’ясувалося, що поліцейські вже не вперше приїжджають за цією адресою. Жінка неодноразово вчиняла домашнє насильство та перебуває на профілактичному обліку в поліції.

У Тернополі поліцейські врятували жінку, котра хотіла вистрибнути з вікнаВиїхавши на повідомлення про сімейний конфлікт, спіробітники поліції врятували жінку, яка хотіла вчинити самогубство.До Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 38-річного жителя обласного центру про те, що його співмешканка вчиняє сварку. На місце події прибула мобільна група із реагування на факти домашнього насильства.У квартирі перебував заявник та його співмешканка. Жінка ображала чоловіка лайливими словами.На його прохання зібрати свої речі та покинути його помешкання не реагувала. Правоохоронці вгамували жінку та припинили суперечку. На тернополянку склали протокол за статтею 173-2 КУпАП (домашнє насильство), а також винесли їй терміновий заборонний припис, згідно з яким їй було заборонено контактувати із співмешканцем у будь-який спосіб терміном на 5 діб.У присутності інспекторів кривдниця почала збирати свої речі, щоб покинути житло заявника. Під час цього вона раптово підбігла до вікна, відчинила його та хотіла стрибнути вниз. Поліцейські зреагували митєво, схопили жінку та затягнули до квартири. Надалі врятовану передали медикам.З’ясувалося, що поліцейські вже не вперше приїжджають за цією адресою. Жінка неодноразово вчиняла домашнє насильство та перебуває на профілактичному обліку в поліції. Опубліковано Поліція Тернопільської області Неділя, 25 червня 2023 р.